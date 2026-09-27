Efect în România al problemelor de la Volkswagen: Fujikura concediază peste 300 angajați de la fabrica din Dej

Fabrica Fujikura din Dej își restrânge din nou activitatea, disponibilizând 309 angajați, după ce anul trecut a disonibilizat alți peste 200, pe fondul crizei industriei auto europene și a problemlor principalului său client, Volkswagen.

Măsura face parte dintr-un proces de ajustare a capacității de producție, iar concedierile urmează să demareze la sfârșitul lunii octombrie, relatează Actual de Cluj, care citează documente primite de salariați.

Fujikura Automotive România este unul dintre cei mai mari producători de cablaje pentru industria auto din nord-vestul țării, cu fabrici în Dej, Cluj-Napoca și Sibiu.

Compania a invocat perspectivele financiare pentru anul fiscal aprilie 2026 – martie 2027 pentru a explica noile concedieri colective, pe fondul diminuării exporturilor determinate de restructurări mai largi din industria auto, inclusiv cele efectuate de principalul său client, Volkswagen.

În informarea transmisă salariaților se arată că este anticipată o scădere a cifrei de afaceri, după ce principalul proiect derulat de companie a ajuns la finalul ciclului de viață.

„Previziunile bugetare pentru anul financiar aprilie 2026 – martie 2027 prevăd o scădere a cifrei de afaceri”, se arată în informarea transmisă salariaților. Scăderea este influențată de faptul că „proiectul principal derulat de companie a ajuns la finalul ciclului de viață”, mai explică informarea.

Documentul de restructurare indică și reducerea personalului indirect productiv cu 45 de angajați, în timp ce alte 16 posturi din zona TESA urmează să fie desființate. În total, 309 posturi de la fabrica din Dej sunt vizate de reorganizare.

Societatea avea în medie 758 de angajați în 2024, iar în bilanțul pentru 2025 figurează cu 477 de angajați.

Cifra de afaceri a scăzut de la aproximativ 100,08 milioane de lei în 2024 la 90,7 milioane de lei în 2025, iar compania a raportat o pierdere netă de circa 2,08 milioane de lei.

Fujikura Automotive România face parte din grupul japonez Fujikura și produce componente pentru industria auto, inclusiv cablaje electrice. Compania are locații în Cluj-Napoca, Dej și Sibiu, iar fabrica din Dej este una dintre unitățile de producție ale grupului din România.

****