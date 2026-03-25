FT: Volkswagen ar putea trece de la producția de mașini la sisteme de apărare antirachetă pentru scutul Iron Dome. Sistemul ar putea fi vândut guvernelor din UE

Volkswagen este în discuții cu Rafael Advanced Defence Systems pentru un acord care ar transforma producția de la una dintre fabricile grupului german, de la automobile la apărare antirachetă, potrivit Financial Times.

Cele două companii plănuiesc să transforme uzina aflată în dificultate din Osnabrück pentru a produce componente pentru sistemul de apărare aeriană Iron Dome al grupului de stat israelian, potrivit unor surse FT.

Parteneriatul ar fi cel mai vizibil exemplu de până acum al industriei auto germane — unde profiturile au scăzut din cauza concurenței din China și a tranziției lente către vehicule electrice — care caută colaborări cu sectorul apărării în plină expansiune.

Cele două companii speră să salveze toate cele 2.300 de locuri de muncă din uzina situată în landul german de vest Saxonia Inferioară, care riscă să fie închisă, și speră să vândă sistemele guvernelor europene.

„Scopul este să salvăm pe toată lumea, poate chiar să creștem”, a spus una dintre persoanele familiarizate cu planurile. „Potențialul este atât de mare. Dar este și o decizie individuală pentru muncitori dacă vor să facă parte din idee.”

Guvernul german sprijină activ propunerea, potrivit unei alte surse.

VW produce deja camioane militare într-un joint venture între subsidiara MAN și grupul german de arme Rheinmetall. Dar parteneriatul cu Rafael ar marca o revenire majoră la armament pentru VW, care a produs vehicule militare și bomba zburătoare V1 pentru Wehrmacht-ul lui Hitler în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit planurilor, fabrica din Osnabrück ar produce diverse componente pentru Iron Dome, inclusiv camioanele grele care transportă rachetele sistemului, lansatoare și generatoare electrice. Însă nu ar produce proiectilele propriu-zise.

Conceptul ar necesita investiții minime noi, potrivit surselor. „Este nevoie de niște bani pentru tranziția către noua producție, dar este destul de simplu.”

Producția ar putea fi operațională în 12-18 luni, a spus o altă persoană, cu condiția ca muncitorii să fie de acord să treacă la producția de arme.

Rafael plănuiește să înființeze o facilitate separată în Germania pentru rachetele sistemului, care trebuie manipulate într-un sit specializat.

Compania speră să vândă sistemul Iron Dome guvernelor din întreaga Europă, inclusiv Germaniei, pe măsură ce țările își consolidează apărarea aeriană în cadrul unei reînarmări la scară largă ca răspuns la invazia completă a Ucrainei de către Rusia. Germania a primit anul trecut prima din cele trei baterii ale sistemului israelian de apărare aeriană Arrow 3, produs de o altă companie israeliană, Israel Aerospace Industries.

Rafael a ales Germania pentru producția europeană datorită statutului său de unul dintre cei mai puternici susținători ai Israelului în Europa, potrivit altor surse.

Compania ar fi ținut cont de solicitările oficialilor germani de rang înalt de a valorifica capacitatea excedentară din sectorul industrial în dificultate al țării.

UE plănuiește să cheltuiască peste 500 miliarde de euro pe apărare până la sfârșitul deceniului

Mișcarea vine în contextul în care cea mai mare națiune a UE plănuiește să cheltuiască peste 500 miliarde de euro pe apărare până la sfârșitul deceniului, oficialii afirmând că apărarea aeriană este una dintre principalele priorități de cheltuieli.

Israelul își atribuie meritul pentru interceptarea a peste 90% dintre rachetele lansate asupra țării de către adversarii săi datorită rețelei complexe de apărare aeriană, care implică mai multe sisteme diferite.

Totuși, unii experți au pus la îndoială potrivirea sistemului Iron Dome, care are o rază de acțiune de 70 km și a fost folosit în principal pentru a opri rachetele din Gaza să atingă Israelul, pentru protecția țărilor europene împotriva amenințărilor cu rază lungă.

Rafael produce deja rachete Spike pentru țările europene în Germania printr-un joint venture cu Rheinmetall și Diehl Defence. De asemenea, produce un sistem numit Trophy care protejează tancurile și vehiculele blindate.

VW a căutat o soluție pentru uzina din Osnabrück, unde producția de vehicule urmează să se încheie anul viitor, conform unui plan de reducere a costurilor convenit în 2024.

Aproximativ 35.000 de angajați din fabricile VW urmează să părăsească compania până în 2030, deși toate concedierile sunt pe bază voluntară.

VW nu a răspuns imediat la o cerere de comentariu.

***