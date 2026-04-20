FT / UE va relaxa regulile privind fuziunile în încercarea de a crea „campioni europeni”

UE plănuiește cea mai mare relaxare a regulilor sale privind fuziunile corporative din ultimele decenii, în contextul în care se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a crea „campioni globali” capabili să concureze cu rivalii din SUA și China.

Comisia Europeană va acorda o importanță mai mare „inovației, investițiilor și rezilienței pieței interne” atunci când decide dacă aprobă sau nu anumite tranzacții, potrivit unor proiecte de ghiduri văzute de Financial Times.

Schimbarea propusă ar reprezenta cea mai radicală reformă de la Bruxelles din anii 2000 încoace, când autoritățile de concurență au pus efectul fuziunilor asupra consumatorilor în centrul deciziilor lor.

Noile ghiduri privind fuziunile, care sunt încă supuse modificărilor, ar lărgi criteriile pe baza cărora Bruxelles-ul evaluează dacă o fuziune este acceptabilă. Reformele sunt așteptate de mult de avocați specializați în tranzacții și de investitori care analizează posibile viitoare consolidări.

„Ghidurile reprezintă o ruptură față de trecut”

Dacă vor fi adoptate de Comisie, noua abordare politică ar reflecta o schimbare mai amplă a climatului politic din Europa, unde există apeluri pentru crearea mai multor „campioni europeni” care să concureze cu giganții corporativi din SUA și China.

„Ghidurile reprezintă o ruptură față de trecut”, a declarat un oficial al UE, numindu-le „o abordare ambițioasă care reflectă realitățile unei competiții globale din ce în ce mai dificile”. Oficialul a adăugat că ghidurile reflectă „prioritățile acestui mandat al Comisiei — ambiție și anvergură”.

Pentru a crește competitivitatea, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promovat o „nouă abordare” a politicii de concurență, mai „favorabilă companiilor care se extind pe piețele globale”.

Totuși, aceasta s-a lovit de rezistență din partea unor state membre cu viziuni liberale și a unor părți din Comisie, care se tem că relaxarea regulilor privind fuziunile ar putea afecta inovația, ar reduce investițiile și ar duce la creșterea prețurilor pentru consumatori.

„Creșterea și extinderea firmelor (…) astfel încât să atingă dimensiunea necesară pentru a concura la nivel global, pot fi pro-concurențiale”

Proiectul de ghiduri menține obiectivul principal de a proteja concurența eficientă. Totuși, se menționează că „creșterea și extinderea firmelor […] astfel încât să atingă dimensiunea necesară pentru a concura la nivel global, pot fi pro-concurențiale”, argumentând că acest lucru poate avea un „impact pozitiv” asupra UE.

Având în vedere un context geopolitic schimbat, documentul susține că economia s-a „orientat spre sectoare mai intensive în inovație, unde atât dimensiunea, cât și inovația sunt esențiale pentru competitivitate”.

Se solicită diviziei antitrust a UE să acorde o atenție mai mare impactului fuziunilor asupra „dimensiunii, inovației, investițiilor și rezilienței ca factori pro-concurențiali care pot beneficia de un anumit grad de consolidare”.

Deși acești factori erau deja luați în considerare în investigarea fuziunilor europene, companiile s-au plâns mult timp că astfel de argumente erau întotdeauna secundare față de evaluările privind puterea de stabilire a prețurilor.

Proiectul de ghiduri susține că inovația și dimensiunea aduc, în cele din urmă, beneficii consumatorilor, de exemplu prin asigurarea accesului la resurse esențiale și prin întărirea rezilienței lanțurilor de aprovizionare.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze.

