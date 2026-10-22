FT: Ucraina va achiziționa echipamente militare prin intermediul unei agenții NATO

NATO va permite Ucrainei să achiziționeze arme, muniție și echipamente militare prin intermediul agenției sale centralizate de achiziții, ceea ce i-ar putea permite Kievului să obțină mai rapid și la costuri mai mici echipamente de apărare, potrivit Financial Times.

Ucraina intră într-un parteneriat cu Agenția NATO de Sprijin și Achiziții (NSPA), apropiindu-și industria de apărare de aliații occidentali și beneficiind de un canal suplimentar de achiziții, în loc să fie nevoită să se bazeze exclusiv pe negocieri bilaterale.

„Acest lucru oferă Ucrainei posibilitatea de a beneficia de un cadru mai structurat, prin care să acceseze o gamă largă de capabilități pe care le punem la dispoziție: expertiză în domeniul achizițiilor, servicii de sprijin și acces la o bază industrială consolidată”, a declarat pentru Financial Times Jacqueline Borsboom, directoarea pentru sprijinirea operațiunilor din cadrul NSPA.

„Vor exista economii de scară”, a afirmat aceasta. De exemplu, Ucraina ar putea spune: „Avem nevoie de 30.000 de uniforme și dorim să vă solicităm să vă ocupați de achiziționarea lor în numele nostru”, a explicat Borsboom.

Alyona Getmanchuk, șefa Misiunii Ucrainei pe lângă NATO, a declarat că speră ca noul parteneriat să ofere Ucrainei o „poartă de acces importantă către ecosistemul industrial de apărare al NATO”, precum și un „acces extins” la contractele gestionate de agenția de achiziții.

Această măsură este adoptată în pofida deteriorării relațiilor dintre Ucraina și SUA, care au ajuns la cel mai scăzut nivel de la celebra confruntare dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de anul trecut, în Biroul Oval.

Președintele american a criticat recent atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, atribuind acestor lovituri creșterea prețurilor globale la carburanți, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru luna viitoare.

Steve Witkoff, trimisul special al SUA, s-a întâlnit miercuri, la Sankt Petersburg, cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea face parte dintr-o reorientare a politicii americane către Rusia, care a provocat îngrijorare în rândul aliaților Kievului.

Potrivit oficialilor ruși, cei doi au discutat despre reluarea negocierilor de pace între Rusia, SUA și Ucraina, urmată de posibilitatea organizării, luna viitoare, a unui summit la care să participe Trump, Putin și președintele Chinei, Xi Jinping.

Anunțul privind achizițiile se bazează pe o decizie adoptată de alianță în aprilie, prin care companiilor ucrainene din industria de apărare li s-a permis să participe la licitațiile pentru furnizarea de produse către NSPA. Această decizie a deschis oportunități comerciale potențial profitabile pentru industria ucraineană de apărare, aflată într-o expansiune rapidă.

Săptămâna trecută, NSPA a organizat la Kiev un eveniment dedicat industriei de apărare, la care au participat aproximativ 150 de companii ucrainene. Reprezentanții agenției au explicat cum se pot înregistra producătorii pentru a deveni furnizori eligibili și cum pot participa la procedurile de atribuire a contractelor.

Achizițiile militare au devenit o temă politică în Ucraina, în urma mai multor scandaluri de corupție

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Myhailo Fedorov, a declarat că a fost demis din funcție în iulie deoarece eforturile sale de a spori transparența contractelor din domeniul apărării au stârnit opoziția unor grupuri de interese bine consolidate.

Zelenski a afirmat că l-a demis pe Fedorov din cauza unui conflict de lungă durată între ministrul Apărării și comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski.

Cel mai recent pas pentru apropierea Ucrainei de NATO are loc în contextul în care statele europene investesc sume considerabile în sectorul apărării, pe fondul amenințărilor Rusiei.

Țări precum Germania s-au angajat să își majoreze cheltuielile militare pentru a răspunde solicitărilor lui Trump, care a amenințat că va retrage sprijinul militar american.

Statele europene sunt, de asemenea, interesate să valorifice lecțiile desprinse din experiența Ucrainei pe câmpul de luptă.

Companiile ucrainene și-au extins rapid producția de drone și alte tehnologii militare după invazia rusă la scară largă din 2022. Acestea au dezvoltat arme și sisteme care stârnesc un interes tot mai mare în rândul guvernelor europene, preocupate de modernizarea propriilor forțe armate.

„În prezent, capacitatea lor de inovare evoluează atât de rapid, încât avem foarte multe de învățat de la ei”, a declarat Borsboom. „Este, fără îndoială, în beneficiul ambelor părți.”

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