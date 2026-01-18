FT: Sistemul de aderare la UE ar putea fi simplificat pentru Ucraina

Bruxellesul elaborează propuneri de revizuire a sistemului de aderare la UE utilizat încă din perioada Războiului Rece, cu intenția de a-l înlocui cu un model controversat pe două niveluri care ar putea accelera aderarea Ucrainei, informează Financial Times.

Planul de reformă discutat în cadrul Comisiei Europene deja neliniștește unele capitale UE, alarmate de o abordare de „extindere simplificată” cu implicații majore pentru Uniune.

Ucraina, care a devenit țară candidată oficială la aderarea la UE la scurt timp după invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022, consideră aderarea ca un element fundamental al viitorului său postbelic și o declarație definitivă cu privire la alinierea sa pro-occidentală.

O referire la aderarea Kievului la UE în 2027 este inclusă în proiectele unui plan de pace în 20 de puncte condus de SUA aflat în negociere, în ciuda estimărilor oficialilor UE că țara ar putea avea nevoie de un deceniu de reforme pentru a îndeplini criteriile stricte de aderare la UE.

Planul preliminar în discuție ar permite Ucrainei să adere la bloc, dar cu o putere de decizie mult mai redusă. Potrivit oficialilor, Ucrainei nu i s-ar acorda inițial drepturi de vot normale în cadrul summiturilor liderilor și reuniunilor ministeriale.

Conform propunerilor aflate încă în curs de elaborare, Kievul ar obține acces gradual la anumite părți ale pieței unice a blocului, la subvențiile agricole și la fondurile interne de dezvoltare, după îndeplinirea unor obiective post-aderare.

Acest lucru ar schimba drastic regulile de aderare convenite în 1993, care impun țărilor să îndeplinească un număr mare de reglementări ale UE în diverse domenii de politică și să adere la blocul comunitar numai după ce toate cerințele au fost îndeplinite.

„Vremurile extraordinare necesită măsuri extraordinare… Nu subminăm extinderea. Extindem conceptul de extindere”, a declarat un diplomat UE informat cu privire la acest concept. „Normele au fost redactate acum mai bine de 30 de ani. Și trebuie să fie mai flexibile. Este un moment unic într-o generație și trebuie să îl valorificăm”, a adăugat el.

Dar diplomații din statele membre ale UE și din alte țări aspirante la aderare care au participat la discuții informale cu Comisia cu privire la propunere au declarat că există o profundă neliniște cu privire la acest concept. Unii se tem că ar avea un impact negativ asupra stabilității viitoare a blocului, ar diminua valoarea aderării și ar supăra alte țări candidate.

Progresul Ucrainei în procesul de aderare existent a fost blocat de Ungaria, care a împiedicat aprobarea unanimă necesară pentru deschiderea și închiderea oficială a fiecăruia dintre cele 35 de așa-numite „capitole” de aderare.

Pe de altă parte, scenariul decuplării Republicii Moldova de Ucraina, care nu poate începe negocierile de aderare la UE din cauza opoziției Ungariei, este discutat de luni bune atât la Chișinău, cât și la Bruxelles și în alte capitale europene.

„Aderarea la UE este un proces meritocratic. Asta scrie în actele Uniunii Europene. Ambele țări – și Republica Moldova, și Ucraina – au întrunit toate condițiile pentru ca să se treacă la următoarea etapă și așteptăm ca instituțiile europene și statele membre să găsească o soluție. Noi credem în acest proces meritocratic și, evident, vom munci în continuare pentru ca să putem să avansăm cât mai repede pe calea aderării la UE”, a declarat, în toamnă, președinta Maia Sandu.

