FT: Sfârșitul euforiei vehiculelor electrice generează pierderi de 65 mld. dolari pentru constructorii auto

O inversare a ambițiilor pentru vehicule electrice (EV) a dus la pierderi de cel puțin 65 miliarde de dolari pentru industria auto globală în ultimul an, potrivit FInancial Times.

Constructorii auto au fost nevoiți să-și revizuiască planurile de produse și investiții pentru EV-uri după o schimbare radicală a politicii climatice în SUA, companiile care făcuseră cea mai mare tranziție de la motoarele pe benzină fiind cele mai afectate.

În această lună, Stellantis a înregistrat o pierdere de 26 miliarde de dolari pentru a renunța la unele modele complet electrice și a readuce în producție popularul motor V8 “Hemi” de 5,7 litri în SUA. De asemenea, compania a decis recent să reintroducă motoarele diesel pentru mai multe modele europene. Această pierdere a declanșat o vânzare masivă de acțiuni, reducând valoarea de piață cu aproximativ 6 miliarde de dolari.

Proprietarul mărcilor Peugeot, Fiat și Jeep își propusese anterior ca EV-urile să reprezinte toate vânzările de vehicule de pasageri în Europa până în 2030 și jumătate din vânzările totale din SUA.

Anularea creditelor pentru EV în SUA și determinarea președintelui Donald Trump de a reduce în continuare reglementările privind emisiile vehiculelor fac ca directorii din industrie să estimeze că EV-urile vor reprezenta doar 5% din piața americană de vehicule noi în anii următori — aproximativ jumătate din nivelul actual.

Rivalul Ford a raportat recent o pierdere de 19,5 miliarde de dolari după ce a anulat producția camionetei electrice F-150, în timp ce Volkswagen, Volvo Cars și Polestar au suferit toate pierderi în programele lor EV în ultimul an.

O eroare strategică

Pe lângă schimbările majore de reglementare din SUA, analistul Bernstein, Stephen Reitman, a subliniat că Stellantis și alți constructori auto au rămas în urmă față de nevoile consumatorilor atunci când au încercat să reproducă succesul inițial al Tesla pe piața vehiculelor electrice din SUA. Principala lor greșeală a fost că nu au oferit modele care să răspundp așteptărilor șoferilor privind prețul și autonomia, iar infrastructura de încărcare era insuficient dezvoltată.

De atunci, și Tesla a înregistrat un declin semnificativ al vânzărilor EV din cauza competiției din partea rivalilor chinezi și a reacțiilor negative față de activismul politic al lui Elon Musk, ceea ce a determinat compania să oprească producția modelelor de top Model S și X.

„Toată lumea s-a lăsat prinsă de euforia de tipul «uită-te la evaluările pe care le obținea Tesla»… iar pe clienți i-au lăsat în urmă”, a spus Reitman.

Analiștii avertizează că ar putea urma și alte pierderi pentru Stellantis, pe măsură ce grupul încearcă să-și îmbunătățească cota de piață din SUA printr-un accent reînnoit pe modelele hibride și pe benzină.

„Perspectiva unor costuri unice suplimentare, cu implicații financiare necunoscute, ne determină să rămânem precauți,” a scris Michael Tyndall, analist senior global auto la HSBC, într-un raport din această lună.

Honda — singurul constructor japonez care a declarat că intenționează să înceteze producția de vehicule pe benzină și diesel până în 2040 — a estimat săptămâna aceasta pierderi anuale de 4,5 miliarde de dolari legate de modele EV, inclusiv 1,9 miliarde de dolari de pierderi contabile.

Grupul a avertizat investitorii că ar putea urma și alte pierderi în timp ce își reevaluează strategia EV și negociază încheierea parteneriatului său EV în SUA cu General Motors, care a înregistrat la rândul său pierderi de 7,6 miliarde de dolari în operațiunile EV.

