FT: Regionalizarea războiului e planul ayatolahului Khamenei, pus în aplicare după moartea sa. Ce prevede și care sunt mizele punctuale

Forțele iraniene au lansat un plan elaborat de ayatollahul Ali Khamenei și de comandanții de vârf ai Iranului pentru a semăna haos în Orientul Mijlociu, a crea tulburări pe piețele globale și a miza mai mult în speranța de a presiunea SUA și Israelul să-și oprească atacurile, scrie Financial Times (FT).

O sursă din interiorul regimului a declarat pentru publicația citată că liderul suprem – care a fost ucis în prima serie de atacuri asupra Teheranului, sâmbătă – și locotenenții săi au început să lucreze la un plan „detaliat” după războiul devastator de 12 zile purtat de Israel împotriva republicii, în iunie 2025. Acest plan include atacuri asupra instalațiilor energetice și lovituri care ar fi provocat perturbări ale traficului aerian în regiune.

„Nu am avut de ales decât să escaladăm și să aprindem un foc mare, astfel încât toată lumea să vadă. Când liniile noastre roșii au fost încălcate, încălcând toate legile internaționale, nu am mai putut respecta regulile jocului”, a adăugat sursa FT.

Ayatollahul Alireza Arafi, unul dintre membrii unui consiliu de conducere interimar format din trei persoane, anunțat la câteva ore după moartea lui Khamenei, că „acest război se desfășoară conform planului”.

Luni, odată cu redeschiderea piețelor după weekend, regimul iranian și-a intensificat dramatic răspunsul, vizând instalațiile energetice din Golful Persic, bogat în petrol, lansând drone asupra unei instalații critice de gaze din Qatar și a uneia dintre cele mai mari rafinării din Arabia Saudită. Acest lucru a determinat Qatarul, unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de gaze naturale lichefiate, să oprească aprovizionarea. Prețurile petrolului și gazelor au crescut brusc, deoarece transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă îngustă prin care trece aproximativ o cincime din energia și gazul mondial, a încetinit până la oprire.

În zilele de după declanșarea războiului de către SUA și Israel, dronele iraniene au lovit și hoteluri, aeroporturi și porturi din țări precum Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Irak, Oman și Bahrain. Iranul a lansat rafale de rachete și drone asupra bazelor americane din regiune și se suspectează că a lovit o bază britanică din Cipru.

Descentralizarea procesului decizional la nivel militar

O parte din abordarea regimului a fost descentralizarea procesului decizional militar pentru a împiedica incapacitarea forțelor sale prin asasinarea comandanților de vârf, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi sugerând că forțele Teheranului acționează independent. „Unitățile noastre militare sunt acum, de fapt, independente și oarecum izolate, și acționează pe baza instrucțiunilor generale care le-au fost date în prealabil”, a declarat el duminică pentru rețeaua de televiziune Al Jazeera.

Tactica reflectă lecțiile învățate din războiul din iunie, când Iranul a fost uimit de profunzimea penetrării serviciilor de informații israeliene și de capacitatea acestora de a asasina comandanții militari de vârf în primele ore ale conflictului. De data aceasta, a început să riposteze rapid după ce Khamenei și înalți oficiali din domeniul apărării au fost uciși.

Sursa din interiorul regimului a declarat că, în timpul războiului din iunie, „comanda venea de sus”. Dar „acum, forțele de pe teren știu deja ce trebuie să facă, rămânând în același timp în coordonare totală cu centrul de comandă”.

Atacurile feroce sunt un răspuns la ceea ce Republica Islamică consideră a fi o luptă pentru supraviețuire. În timpul războiului din iunie, regimul și-a limitat represaliile la lovirea Israelului și la un atac telegrafiat asupra unei baze americane din Qatar, după ce SUA au bombardat instalațiile sale nucleare, provocând pagube limitate.

De data aceasta, se crede că Iranul a lansat aproape la fel de multe, dacă nu chiar mai multe, drone și rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, centrul regional dominant al comerțului și turismului, decât asupra Israelului, ucigând trei persoane.

Grupările proxi au sărit în apărarea Teheranului

Grupările proxi ale Iranului s-au alăturat și ei conflictului. Hezbollah a lansat rachete asupra nordului Israelului, amenințând cu un nou război în Liban, în timp ce milițiile irakiene au atacat o bază americană din nordul Irakului și au afirmat că au atacat americani la aeroportul din Bagdad. Susținătorii pro-iranieni au încercat, de asemenea, să ia cu asalt Zona Verde, care găzduiește ambasadele occidentale în capitala irakiană.

Extinderea conflictului regional este ceea ce mulți se temeau că va fi cel mai rău scenariu după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului, care a ucis 1.200 de persoane, în cel mai mare masacru de evrei de la Holocaust încoace.

Deși a declanșat valuri de conflicte în Gaza, Liban, Yemen și între Israel și Iran, republica islamică a încercat să-și calibreze implicarea, calculând că menținerea conflictului departe de coastele sale era cea mai bună modalitate de a asigura supraviețuirea regimului. Dar analiștii spun că acest calcul s-a schimbat după atacurile israeliene și americane din iunie.

De ce au fost atacate hotelurile din Dubai

Sursa FT din interiorul regimului iranian a mai declarat că represaliile, inclusiv împotriva țintelor precum hotelurile din Dubai, „fac ca orice locație care găzduiește americani să fie nesigură și nimeni nu va dori să rămână acolo”. Potrivit acesteia, vecinii Iranului din Golf, bogați în petrol, se vor confrunta acum cu „un risc crescut de investiții”. „Investitorii le vor spune: sunteți aproape de Iran și în orice moment o rachetă ar putea ateriza în mijlocul țării voastre”, a explicat sursa.

Dar, prin lansarea de atacuri împotriva statelor din Golf care au încercat să-l convingă pe președintele american Donald Trump să urmeze calea diplomației cu Iranul și care au atenuat tensiunile cu Teheranul în ultimii ani, regimul islamic riscă să fie și mai izolat și să-și împingă vecinii să sprijine războiul dintre SUA și Israel.

Unii analiști au susținut că, departe de a fi un plan clar definit, răspunsul Iranului reprezintă imprudența regimului.

Răspunsul Iranului a fost scenariul „de coșmar” de care se temeau mulți, a spus Burcu Ozcelik, cercetător senior la RUSI, un think-tank cu sediul la Londra. Ea a adăugat că retorica agresivă a Teheranului în perioada premergătoare războiului a stârnit îngrijorări că regimul ar putea fi „un actor irațional și nebun, care acționează fără control”.

Persoane din interiorul regimului și unii experți în Iran cred că Khamenei, în vârstă de 86 de ani, se aștepta să fie ucis și să moară ca martir, rămânând în complexul său din Teheran împreună cu membrii familiei sale, în ciuda amenințării iminente a unui atac.

Asta însemna să ia măsuri pentru a se asigura că regimul poate continua să proiecteze stabilitate pe plan intern și să-și intensifice răspunsul la atacurile SUA și Israelului. În prezent, Garda Revoluționară supraveghează operațiunile militare, cu forțele conduse de generalul-maior Ahmad Vahidi, care l-a înlocuit pe comandantul suprem al forței după ce acesta a fost ucis sâmbătă.

„Iranul, spre deosebire de Statele Unite, s-a pregătit pentru un război îndelungat”, a declarat luni Ali Larijani, cel mai înalt oficial iranian în domeniul securității.

Rezultatul este un conflict în spirală care amenință să atragă și mai multe țări – duminică, Marea Britanie a declarat că va permite Statelor Unite să utilizeze bazele sale, inclusiv RAF Fairford din Gloucestershire și baza militară comună britanico-americană Diego Garcia din Insulele Chagos, pentru a lansa atacuri asupra Iranului, mai scrie Financial Times.

