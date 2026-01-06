FT: Regimul de la Caracas lansează o campanie de represiune după înlăturarea de la putere a lui Maduro

Guvernul Venezuelei a lansat o campanie de represiune în urma capturării lui Nicolás Maduro de către SUA, arestând jurnaliști și desfășurând forțe paramilitare cu rolul de a suprima orice manifestare de susținere pentru operațiunea de sâmbătă.

Paramilitari înarmați, cunoscuți sub numele de colectivos (foto), au fost mobilizați pe străzile din Caracas în cadrul stării de urgență anunțate luni, iar sindicatele mass-media au declarat că 14 jurnaliști – 11 din mass-media străină – au fost reținuți, scrie Financial Times. Patru dintre cei 14 jurnaliști reținuți au fost eliberați ulterior.

Rețeaua de televiziune columbiană Caracol a declarat că unul dintre reporterii săi, Carlos Barragán, și echipa sa au fost „reținuți de oficiali ai Direcției Generale de Contrainformații Militare din Venezuela și au fost ținuți pentru interogatoriu timp de aproape două ore”.

Majoritatea arestărilor au avut loc în jurul clădirii Adunării Naționale, în timp ce Delcy Rodriguez – despre care președintele SUA, Donald Trump, a spus că va conduce un guvern deschis intereselor Washingtonului – a fost învestită oficial în funcția de președinte interimar, potrivit Sindicatului Național al Lucrătorilor din Presă din Venezuela.

De când comando-urile americane l-au capturat pe Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, sâmbătă dimineață, și i-au dus în SUA, restul regimului său a încercat să înăbușe sărbătorile publice.

Un decret de stare de urgență, datat 3 ianuarie, dar publicat în Monitorul Oficial luni, a ordonat autorităților să „înceapă imediat căutarea și arestarea… oricărei persoane implicate în promovarea sau sprijinirea atacului armat al SUA împotriva teritoriului republicii”.

Un activist pentru drepturile omului din Caracas a declarat că represiunea s-a intensificat semnificativ luni, autoritățile „verificând telefoanele oamenilor pentru a vedea dacă au ceva care ar putea fi interpretat ca sprijin pentru acțiunile SUA” și că paramilitarii colectivos au fost „mobilizați”, fiind instalate puncte de control în jurul capitalei.

Forțele paramilitare, controlate de ministrul de Interne

Paramilitarii sunt, în mare parte, sub controlul ministrului de interne Diosdado Cabello, membru al facțiunii radicale a regimului, care supraveghează și poliția.

Regimul lui Maduro s-a caracterizat prin represiuni intense înainte de căderea sa, autoritățile reprimând adesea violent protestele, în timp ce figurile opoziției au fost hărțuite, arestate sau forțate să se exileze. Potrivit Foro Penal, o organizație locală de monitorizare a drepturilor omului, țara are 863 de prizonieri politici.

Străzile din estul Caracasului – un bastion al opoziției – au rămas în mare parte pustii în zilele care au urmat capturării lui Maduro, sub supravegherea colectivelor înarmate.

„Nu putem sărbători nimic”, a spus o femeie care se plimba prin cartierul Chacao duminică seara și care a refuzat să-și dea numele. „Dacă sărbătorim, colectivele ne-ar putea ucide”, a adăugat ea.

Un membru al grupărilor paramilitare, pe nume Ricardo, a declarat pentru Financial Times că se crede că răpirea lui Maduro a fost rezultatul trădării unuia dintre membrii săi. „Rămânem activi și înarmați și vom răspunde dacă va fi necesar”, a spus el.

