FT: Raliul acțiunilor companiilor europene din domeniul apărării se inversează pe fondul temerilor privind finanțarea

Raliul puternic al acțiunilor companiilor europene din domeniul apărării s-a inversat în acest an, pe fondul îngrijorărilor privind modul în care continentul își va finanța planurile de majorare a cheltuielilor militare și al reorientării investitorilor către producătorii de drone și companiile axate pe războiul modern, de înaltă tehnologie, potrivit unei analize Financial Times.

Indicele Stoxx Europe Targeted Defence a scăzut cu peste 15% față de maximul atins în ianuarie, o mare parte din declin fiind înregistrată după izbucnirea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. Scăderea a șters miliarde de euro din capitalizarea unor companii precum BAE Systems, Rolls-Royce, Thales, Leonardo și Rheinmetall.

Declinul marchează o schimbare bruscă de direcție pentru ceea ce devenise una dintre cele mai profitabile tranzacții de pe piețele europene de acțiuni în ultimii ani. Indicele sectorului apărării crescuse cu peste 40% în fiecare an din 2022, când Rusia a invadat Ucraina, iar în 2025 aproape că și-a dublat valoarea, impulsionat de planurile masive de investiții în infrastructură și apărare ale Germaniei și de acordul NATO privind majorarea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB.

„Anul trecut totul se rezuma la întrebarea «cât de grozav este acest program de cheltuieli?». Anul acesta întrebarea este «cum vom plăti pentru el?»”, a declarat Charles Armitage, analist pentru sectorul european al apărării la Citi.

Planurile militare au intrat sub lupa investitorilor după ce costurile de finanțare ale guvernului au crescut puternic

Planurile de majorare a cheltuielilor militare au intrat din nou sub lupa investitorilor după ce costurile de finanțare ale guvernelor au crescut puternic în acest an, pe fondul războiului cu Iranul și al blocării aproape complete a Strâmtorii Hormuz. Perspectivele unei inflații mai ridicate au alimentat așteptările privind noi majorări ale dobânzilor.

În același timp, guvernele sunt supuse unor presiuni tot mai mari pentru a sprijini companiile și consumatorii afectați de creșterea prețurilor la energie, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra bugetelor publice ale statelor europene importatoare de energie.

Emmanuel Cau, director al strategiei pentru acțiuni europene la Barclays, a avertizat că, în contextul îngrijorărilor privind deficitele bugetare în creștere și dobânzile mai ridicate, piața începe să pună sub semnul întrebării sustenabilitatea boomului cheltuielilor pentru apărare, finanțate în principal prin împrumuturi guvernamentale.

Tensiunile legate de finanțarea acestor cheltuieli au devenit evidente joi, când ministrul britanic al Apărării, John Healey, și-a prezentat demisia, afirmând că guvernul a fost „reticent” în a aloca resurse suficiente pentru protejarea țării.

Pe fondul temerilor că angajamentele politice nu se vor transforma în cheltuieli efective, investitorii instituționali și-au redus expunerea

În această lună, Germania a anunțat Franței că se retrage din planurile de dezvoltare a unui avion de luptă comun, elementul central al programului Future Combat Air System (FCAS), în valoare de 100 de miliarde de euro, unul dintre cele mai importante proiecte europene din domeniul apărării.

Totodată, premierul ceh Andrej Babiš a declarat pentru Financial Times, săptămâna trecută, că țara sa va rata „probabil” obiectivul NATO privind cheltuieli de apărare de 2% din PIB.

Pe fondul temerilor că angajamentele politice nu se vor transforma în cheltuieli efective, investitorii instituționali și-au redus expunerea peste nivelul de referință pe sectorul apărării, potrivit datelor State Street.

„Companiile considerate beneficiarii războiului și ai reînarmării au devenit, discret, unele dintre cele mai slabe performere bursiere din acest an”, a declarat Marija Veitmane, director al diviziei de acțiuni la State Street. „Răbdarea investitorilor s-a epuizat. Piața vrea acum dovezi, nu promisiuni.”

Strategii Morgan Stanley pentru acțiuni europene au retrogradat în această săptămână recomandarea pentru sectorul apărării la „neutru”, după ce îl recomandaseră la cumpărare încă din ianuarie 2024. Într-o notă adresată clienților, aceștia au invocat lipsa unor factori care să susțină noi creșteri ale prețurilor acțiunilor și au remarcat că revizuirile estimărilor privind profiturile companiilor sunt mai slabe decât în alte sectoare.

Investitorii reevaluează viteza cu care angajamentele se pot transforma în profituri

Însă Laura Cooper, strateg macro la Nuveen, consideră că investitorii reevaluează viteza cu care angajamentele privind cheltuielile militare se pot transforma în venituri și profituri pentru companii.

„Rezultatele financiare recente au confirmat că transformarea comenzilor în profituri este un proces mai lent decât anticipau mulți investitori”, a spus aceasta.

Deși și acțiunile companiilor americane din domeniul apărării au scăzut după izbucnirea războiului cu Iranul, unele firme, precum Lockheed Martin și General Dynamics, înregistrează încă randamente pozitive de la începutul anului.

În Europa, Rheinmetall, Airbus și Thales au raportat venituri sub așteptări în primul trimestru din 2026, ceea ce a alimentat întrebările privind excesul de optimism al investitorilor în legătură cu beneficiile generate de majorarea cheltuielilor de apărare.

Ritmul de creștere modeste față de cele din domeniul AI

Giles Parkinson, director al diviziei de acțiuni la TrinityBridge, a afirmat că ritmul de creștere al profiturilor companiilor din apărare pare modest în comparație cu explozia câștigurilor generate de companiile preferate ale pieței din domeniul inteligenței artificiale.

„Este greu să spui că o acțiune este atractivă dacă estimările privind profiturile nu sunt revizuite în sus mai rapid decât în restul pieței”, a explicat el.

Strategii Morgan Stanley au adăugat că eventualele progrese către un armistițiu între Rusia și Ucraina ar putea limita, pe termen scurt, potențialul de apreciere al acțiunilor companiilor din apărare.

Investitorii caută companii din apărare cu un profil mai tehnologic

În același timp, investitorii consideră că actualul conflict din Orientul Mijlociu demonstrează importanța tot mai mare a dronelor și rachetelor în detrimentul tancurilor și al vehiculelor blindate.

„Investitorii caută acum companii din apărare cu un profil mai tehnologic”, a declarat Emmanuel Cau de la Barclays. „Industria europeană de apărare este percepută ca fiind de modă veche, parte din economia tradițională. Acțiunile pe care vrei să le cumperi acum sunt cele cu o componentă tehnologică pronunțată.”

Unele companii europene beneficiază deja de această schimbare. Producătorul francez de drone Parrot a urcat cu aproximativ 36% de la începutul anului, iar MilDef, companie suedeză specializată în tehnologie IT militară, s-a apreciat cu aproape două treimi.

„Unde vor fi direcționați banii? Am asistat la o schimbare majoră în modul în care sunt purtate războaiele”, a spus Charles Armitage de la Citi, adăugând că piața pare să se afle „în ultima etapă” a ciclului de creștere al acțiunilor europene din apărare.

„Banii ușor de câștigat au fost deja făcuți”, a concluzionat acesta.

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