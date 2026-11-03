FT: Primul summit trilateral SUA-China-Rusia, posibil peste două săptămâni la reuniunea APEC – Ce urmărește fiecare din cei trei ”grei”

Oficialii americani, chinezi și ruși discută despre un posibil summit trilateral între Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc la sfârșitul acestei luni, când liderii vor participa la summitul APEC de la Shenzhen din 18-19 noiembrie, relatează Financial Times (FT).

Persoane la curent cu situația din Washington, Beijing și Moscova au declarat că oficialii au purtat discuții serioase privind organizarea primei întâlniri trilaterale între șefii de stat, care va avea loc peste două săptămâni în orașul chinez.

„Se lucrează la organizarea unei astfel de întâlniri”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, pentru FT. Amintim că liderul Rusiei Vladimir Putin a propus întâlnirea cu președintele SUA și cu liderul chinez de luna aceasta, pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Putin a propus un summit trilateral dedicat Ucrainei. Ce spune Beijingul

Întrebat despre perspectivele organizării unui summit trilateral, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a declarat că Beijingul se află „în contact cu părțile relevante în legătură cu întâlnirea dintre șefii de stat chinez și rus”, dar a omis orice referire la un summit trilateral cu Trump.

Președintele SUA se va deplasa la Shenzhen peste două săptămâni pentru a participa la summitul APEC (Cooperarea Economică Asia-Pacific) și pentru a avea a treia întâlnire din acest an cu Xi. Înainte de vizita sa în China, se va deplasa la Manila pentru a participa la reuniunea anuală a Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est.

Se preconizează că Xi și Trump vor avea o a patra întâlnire în decembrie, când liderul chinez va veni la Miami pentru summitul G20.

Putin și Xi s-au întâlnit de peste 40 de ori, potrivit presei de stat chineze, inclusiv de cel puțin trei ori în acest an.

Nu este încă clar dacă cele trei părți poartă discuții comune sau dacă, dimpotrivă, Beijingul desfășoară discuții bilaterale cu Washingtonul și Moscova.

Persoane familiarizate cu situația au avertizat că Beijingul, care ar urma să organizeze întâlnirea în calitate de gazdă a Forumului Economic Asia-Pacific, nu a decis încă dacă va da curs acestei inițiative.

O persoană la curent cu discuțiile a declarat că Washingtonul și Moscova exercită presiuni asupra Chinei pentru ca aceasta să accepte organizarea unei întâlniri.

Luna trecută, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a afirmat că „nu are informații de furnizat” cu privire la un posibil summit trilateral.

Președintele Germaniei, după o întâlnire cu Xi Jingping: China nu e interesată de un summit cu SUA și Rusia despre Ucraina

Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a declarat duminică că Xi părea confuz când l-a întrebat despre un posibil summit trilateral în cadrul întâlnirii pe care au avut-o în China săptămâna trecută. El a spus că Xi l-a întrebat care este originea zvonurilor.

Președintele german a descris și reacția interlocutorului său când a adus în discuție posibilitatea unei asemenea reuniuni: „s-a putut citi surpriza de pe fața lui” Xi Jinping.

„Din perspectiva lui, nu există absolut nicio pregătire în curs pentru un summit privind Ucraina care să implice Statele Unite, Rusia și China”, a declarat președintele german.

„El (Xi – n.r.) a subliniat în mod explicit că acesta este un conflict european în care europenii ar trebui, de asemenea, să se afle la masa negocierilor”, a adăugat Steinmeier.

Fiecare vrea altceva pe agendă – Trump armele nucleare, Putin Ucraina, Xi niciuna dintre ele

Potrivit FT, una dintre provocările organizării unei întâlniri trilaterale este stabilirea unei agende acceptabile pentru lideri.

O persoană familiarizată cu poziția Rusiei a declarat că Moscova nu se așteaptă la discuții substanțiale privind Ucraina în cadrul summitului propus.

Rusia consideră că Beijingul nu dorește să joace un rol de lider în găsirea unei soluții pentru a pune capăt invaziei lui Putin, care durează de aproape cinci ani, ci doar să-și asume meritul odată ce se va întrevedea un acord de pace, a afirmat persoana.

Trump a declarat anterior că este deschis la ideea organizării unei întâlniri trilaterale la Shenzhen, dar a subliniat necesitatea de a se concentra asupra controlului armelor nucleare.

Cu toate acestea, Beijingul a arătat în repetate rânduri că nu este interesat de desfășurarea unor discuții privind controlul armelor cu Washingtonul, având în vedere că SUA dețin mult mai multe arme nucleare decât China.

„Probabil că Xi ar considera găzduirea reuniunii trilaterale ca pe o realizare importantă, care îi demonstrează rolul de lider pe scena internațională”, a declarat Dennis Wilder, fost consilier principal al președintelui George W. Bush pe probleme asiatice la Casa Albă. „APEC în sine are obiective foarte modeste și este puțin probabil ca, pe cont propriu, să producă rezultate de mare impact”.

Wilder a afirmat că Trump dorea să pună accentul pe controlul armamentului din cauza „expansiunii masive” a armelor nucleare a Chinei din ultimii ani, dar a precizat că Beijingul s-a arătat, timp de decenii, reticent să se implice în această chestiune.

„China a refuzat negocierile privind controlul armamentului deoarece forța sa nucleară redusă era învăluită într-un secret extrem”, a spus el. „În multe privințe, Beijingul a considerat că lipsa sa de transparență în ceea ce privește forțele strategice constituie un atu nuclear ascuns”.

FT mai arată că nu e clar nici dacă războiul din Iran ar fi pe ordinea de zi, în cazul în care liderii s-ar întâlni la Shenzhen.

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