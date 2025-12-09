Boardul editorial al FT despre noua Strategie de Securitate Națională a SUA: Preia viziunea pe care Putin o urmărește de două decenii – împărțirea lumii și limitarea influenței americane doar la emisfera vestică

Boardul editorial al Financial Times (FT) consideră că noua Strategie de Securitate a SUA preia, în realitate, viziunea pe care Putin o urmărește de două decenii – împărțirea lumii și limitarea influenței americane doar la emisfera vestică. Documentul “sugerează că europenii vor fi forțați să aleagă între susținerea Ucrainei și rămânerea SUA în NATO”, potrivit FT.

Publicația financiară londoneză avertizează, într-un articol care reprezintă poziția editorială a redacției, că documentul, emis vineri de Casa Albă, marchează oficial ruptura Americii de alianța occidentală și este chiar un semnal de alarmă nu numai pentru securitatea Europei, ci și pentru economia acesteia.

“Noua strategie prevede o lume împărțită în sfere de interes de către marile puteri, SUA fiind dominantă doar în emisfera vestică. Aceasta este o viziune asupra lumii promovată de Rusia lui Vladimir Putin timp de aproape două decenii. (…) China va aprecia de asemenea mesajul implicit, ca fiind unul de neconfruntare. Mulți lideri autoritariști din Africa, Orientul Mijlociu și din alte părți ale lumii vor sărbători retragerea SUA din intervenționismul liberal, deși mulți dintre cetățenii lor vor regreta pierderea sprijinului pentru eforturile pro-democrație”, arată boardul editorial al FT.

FT: Strategia de securitate a SUA prezintă Europa ca pe un rival

Analiza mai surprinde contradicțiile documentului – acesta consideră că liberalismul, globalismul și o ordine mondială bazată pe reguli ar “submina caracterul națiunii noastre”, când în realitate, arată FT, “mulți consideră că tocmai acestea au fost izvorul bogăției și puterii SUA”.

Dar, “cel mai îngrijorător lucru este faptul că strategia prezintă o Europă încă angajată față de valori și instituții nu ca pe un aliat, ci ca pe un rival sau chiar ca pe o amenințare. UE este acuzată că subminează libertatea politică și suveranitatea. Oficialii americani deplâng o presupusă contradicție între o UE care promovează politici contrare intereselor SUA, cum ar fi tranziția climatică și reglementarea tehnologiei, și o alianță NATO – cu mulți membri comuni – care încă se așteaptă ca America să-i apere apărarea.

Există o notă de absurditate într-un document care laudă meritele suveranității naționale, în timp ce pledează – prin sprijinul acordat partidelor naționaliste populiste din Europa – pentru o interferență directă în afacerile suverane ale altor națiuni. Cu toate acestea, strategia stabilește cursul pentru o ruptură de care mulți din Europa s-au temut, dar au fost reticenți să o admită.

Europa, obligată să-și asigure singură apărarea

Ucraina este cea mai acută cauză potențială pentru o astfel de ruptură. SUA, sugerează documentul, mai devreme sau mai târziu vor forța Ucraina să încheie un acord în numele “stabilizării strategice” cu Rusia – pe care nu o critică niciodată deschis pentru agresiune. Documentul sugerează că europenii vor fi forțați să aleagă între a susține Ucraina sau a păstra SUA în NATO“.

Boardul editorial al FT le sugerează liderilor europeni să nu se lase amăgiți și să nu creadă că Donald Trump mai poate fi întors pentru a fi alături de poziția lor. Dar “sarcina lor, în primul rând, este de a intensifica eforturile de sprijinire a Ucrainei și de a reduce dependența propriei securități de puterea militară a SUA, pentru a putea transmite Rusiei un mesaj clar de hotărâre. De asemenea, liderii europeni trebuie să-și stabilească obiectivul de a-și asuma responsabilitatea pentru apărarea convențională (non-nucleară) a Europei până cel târziu la sfârșitul deceniului, cu o implicare minimă a SUA”.

În al doilea rând, statele UE trebuie să își depășească vulnerabilitățile economice și pentru a putea să-și finanțeze reînarmarea, mai arată FT.

