FT/ Petrolul scump amenință industria modei rapide (și ieftine): costurile poliesterului pentru îmbrăcăminte cresc și pun presiune pe marje

Războiul din Orientul Mijlociu amenință să scumpească moda ieftină: creșterea prețului petrolului a majorat costurile transportului și ale materiilor prime, în special poliesterul, lăsând retailerii din segmentul low-end sub presiune.

Companii precum H&M, Next și Shein se confruntă cu perspective de creștere a prețurilor, în timp ce cererea consumatorilor rămâne fragilă, iar profiturile recente ar putea fi erodate, potrivit Financial Times.

Războiul nu doar că scade încrederea consumatorilor, dar crește și costul oricărui produs care are un lanț de aprovizionare legat de petrol. De exemplu, tarifele de transport pentru mărfuri între Shanghai și Rotterdam au crescut cu o cincime de la începutul conflictului, conform indicelui WCI Shanghai-Rotterdam pentru transport containerizat, iar prețurile pentru transportul aerian între Asia de Sud-Est și Europa au crescut cu un sfert, conform datelor Freightos.

Apoi există impactul asupra jucătorilor din segmentul low-end, care folosesc mult poliester în îmbrăcăminte.

Aproximativ 70% din costurile de producție ale poliesterului sunt legate de materii prime pe bază de petrol, conform furnizorului de informații ICIS.

Prin urmare, o creștere de 40% a prețului țițeiului în ultima lună se traduce într-o creștere de peste un sfert a costurilor pentru fibrele de poliester.

Companiile de îmbrăcăminte au raportat în ultimul an o profitabilitate sănătoasă. H&M a anunțat săptămâna trecută o creștere a marjei brute cu 1,6 puncte procentuale, ajutată, după cum estimează analiștii Berenberg, de costurile mai mici ale materiilor prime. Banca estimează că poliesterul mai ieftin, care reprezintă aproximativ 7% din costurile de input ale H&M, a adăugat aproximativ 80 de puncte de bază marjei în trimestrul încheiat în februarie. Costurile mai mici de transport au contribuit cu 60 de puncte de bază.

Acest sprijin ar putea începe să se reducă. Retailerul britanic Next a declarat săptămâna trecută analiștilor că prețurile mai mari ale petrolului ar putea începe să influențeze costurile materiilor prime, cum ar fi costul poliesterului, din a doua jumătate a anului. La H&M, contribuția de 80 de puncte de bază a poliesterului la marja brută ar putea să se transforme într-un factor negativ anul viitor, estimează Berenberg.

Expunerea la petrol variază

Grupurile din segmentul mediu, precum H&M, Next și proprietarul Zara, Inditex, spun că folosesc poliester în aproximativ un sfert din produsele lor. Tot poliesterul H&M este reciclat — de obicei din sticle de plastic — ceea ce îl face intensiv din punct de vedere energetic, dar poate mai puțin expus direct la prețul petrolului. În segmentul mai ieftin, BooHoo afirmă în raportul său de sustenabilitate pentru anul încheiat în februarie 2024 — cel mai recent disponibil — că aproximativ jumătate din produsele sale sunt realizate din poliester, iar la Shein acest procent depășește patru cincimi.

Dacă costurile cresc, vor crește și prețurile. Next a spus deja că, dacă războiul continuă mai mult de trei luni, ar putea fi nevoit să majoreze prețurile pentru clienți. Dacă cererea consumatorilor este într-adevăr „în formă de K” — gospodăriile mai bogate continuă să cheltuiască, în timp ce consumatorii mai săraci reduc cheltuielile — retailerii din segmentul ieftin ar putea avea dificultăți să transfere costurile către clienți comparativ cu colegii lor din segmentul mediu și premium.

