FT: Iranul a folosit un satelit chinezesc de spionaj cu scopul de a ţinti baze americane din Orientul Mijlociu

Iranul a achiziționat în secret un satelit spion chinezesc, care a oferit Republicii Islamice o nouă capacitate redutabilă de a viza bazele militare americane din Orientul Mijlociu în timpul recentului conflict, informează Financial Times (FT).

Documentele militare iraniene scurse în presă arată că satelitul, cunoscut sub numele de TEE-01B, a fost achiziționat de Forțele Aerospatiale ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) la sfârșitul anului 2024, după ce a fost lansat în spațiu din China.

Listele de coordonate cu marcaj temporal, imaginile din satelit și analiza orbitală arată că, de fapt, comandanții militari iranieni au însărcinat ulterior satelitul să monitorizeze obiective militare cheie ale SUA. Imaginile au fost capturate în martie, înainte și după atacurile cu drone și rachete asupra acelor locații.

TEE-01B a fost construit și lansat de Earth Eye Co, o companie chineză care afirmă că oferă „livrare în orbită”, un model de export puțin cunoscut prin care navele spațiale lansate în China sunt transferate către clienți din străinătate după ce ajung pe orbită.

Ca parte a acordului, IRGC a primit acces la stații terestre comerciale operate de Emposat, un furnizor de servicii de control și date prin satelit cu sediul la Beijing, cu o rețea globală care acoperă Asia, America Latină și alte regiuni.

Utilizarea unui satelit construit în China în timpul unui război în care Teheranul și-a țintit în mod repetat vecinii cu rachete și drone este probabil să fie extrem de sensibilă în întreaga regiune. China este cel mai mare partener comercial al țărilor din Golf și cel mai mare cumpărător de petrol al acestora.

Jurnalele arată că satelitul a capturat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită în zilele de 13, 14 și 15 martie. Pe 14 martie, președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că avioanele americane de la bază au fost lovite. Cinci avioane de realimentare ale Forțelor Aeriene ale SUA au fost avariate.

Satelitul a supravegheat, de asemenea, baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania și locații situate în apropierea bazei navale a Flotei a V-a a SUA din Manama, Bahrain, precum și aeroportul Erbil din Irak, în perioada în care IRGC a revendicat atacuri asupra instalațiilor din aceste zone.

Alte zone supravegheate de satelit au inclus Camp Buehring și baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit, baza militară americană Camp Lemonnier din Djibouti și Aeroportul Internațional Duqm din Oman. Infrastructura civilă din Golf monitorizată a inclus zona portului de containere Khor Fakkan și centrala electrică și de desalinizare Qidfa din Emiratele Arabe Unite, precum și instalația Alba din Bahrain — una dintre cele mai mari topitorii de aluminiu din lume.

„Acest satelit este utilizat în mod clar în scopuri militare, deoarece este operat de Forța Aerospatială a IRGC și nu de programul spațial civil al Iranului”, a declarat Nicole Grajewski, expertă în Iran la Universitatea Sciences Po.

„Iranul are cu adevărat nevoie de această capacitate furnizată din străinătate în timpul acestui război, deoarece permite IRGC să identifice țintele din timp și să verifice succesul loviturilor sale”, a adăugat ea.

TEE-01B este capabil să capteze imagini la o rezoluție de aproximativ jumătate de metru, comparabilă cu imaginile satelitare occidentale de înaltă rezoluție disponibile pe piață. Acesta reprezintă o îmbunătățire semnificativă a capacităților interne ale Iranului și le-ar permite analiștilor să identifice aeronave, vehicule și modificări ale infrastructurii.

În schimb, cel mai avansat satelit militar al Forțelor Aerospatiale ale IRGC – Noor-3 – era estimat, pe baza afirmațiilor iraniene, că poate capta imagini la o rezoluție de aproximativ 5 metri, o îmbunătățire față de imaginile de 12-15 metri ale sistemului Noor-2.

Legătura între satelit și inițiativa „Belt and Road”

Compania Earth Eye Co menționează pe site-ul său web că a efectuat un transfer „în orbită” către o țară al cărei nume nu a fost dezvăluit, care făcea parte din inițiativa chineză „Belt and Road”. Iranul s-a alăturat inițiativei „Belt and Road” în 2021.

Compania precizează pe site-ul său web că satelitul urma să fie utilizat pentru „agricultură, monitorizarea oceanelor, gestionarea situațiilor de urgență, supravegherea resurselor naturale și transportul urban”.

În septembrie 2024, Forța Aerospatială a IRGC — care supraveghează programele iraniene de rachete balistice, drone și spațiale — a acceptat să plătească aproximativ 250 de milioane de RMB (36,6 milioane de dolari) pentru a prelua controlul asupra sistemului de sateliți, conform documentelor consultate de FT.

Întrebată dacă guvernul chinez avea cunoștință despre relația dintre Emposat și IRGC, ambasada Chinei la Washington a declarat: „Ne opunem ferm răspândirii de către părțile implicate a unor informații speculative și insinuante împotriva Chinei”.