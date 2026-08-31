FT comentează criza politică din România: costă până acum 770 de milioane de euro din fonduri europene

România riscă să piardă 770 de milioane de euro din fondurile europene destinate redresării post-pandemie, după ce criza politică de la București a blocat adoptarea unor reforme solicitate de Comisia Europeană, relatează Financial Times.

Potrivit publicației britanice, România nu va respecta termenul-limită de 31 august pentru adoptarea unor legi privind reforma salarizării în sectorul public și restructurarea companiilor de stat care înregistrează pierderi. Fondurile europene vizate sunt disponibile doar până la sfârșitul acestui an.

Criza politică s-a adâncit după ce PSD s-a retras în luna mai din coaliția de guvernare, iar partidele nu au reușit ulterior să ajungă la un acord privind formarea unui nou guvern.

Siegfried Mureșan, candidatul preferat al dreptei pentru funcția de premier, a descris blocajul drept un „test al adevărului politic” privind angajamentul României față de reforma unui sector public postcomunist nesustenabil. „Reforma legii salarizării din sectorul public ar corecta inegalitățile, ar limita privilegiile acordate politic și ar debloca 770 de milioane de euro”, a declarat Mureșan pentru FT.

Disputa pe reforme reflectă un conflict mai amplu legat de influența politică

Potrivit FT, disputa privind reformele reflectă și conflictul mai amplu dintre partidele de centru-dreapta și PSD în privința reformării administrației publice și a companiilor de stat. Publicația notează că locurile de muncă, numirile în consiliile de administrație și subvențiile au reprezentat de-a lungul timpului instrumente importante de influență politică.

În cazul companiilor de stat, Financial Times amintește situația CFR, operatorul feroviar de stat, care estimează pierderi de aproximativ 100 de milioane de euro în acest an și avea, la sfârșitul lui 2025, datorii de peste 430 de milioane de euro.

Publicația mai arată că salariile din sectorul public reprezintă o cheltuială anuală de aproximativ 30 de miliarde de euro, în condițiile în care România încearcă să își reducă deficitul bugetar, care a ajuns anul trecut la aproape 8% din PIB.

„Actuala criză politică se desfășoară pe fondul unei acumulări de crize suprapuse”

Małgorzata Krzywicka, director asociat la Fitch pentru Europa de Est, a declarat că este probabil ca leadershipul politic să rămână slab pe termen scurt, după ce agenția a menținut în iulie România la cel mai scăzut nivel din categoria investment grade.

„Actuala criză politică se desfășoară pe fondul unei acumulări de crize suprapuse”, a declarat Kamil Całus, analist la think-tank-ul OSW din Varșovia. El a indicat presiunile economice, amenințarea la adresa securității generată de războiul Rusiei din Ucraina — inclusiv incursiunile frecvente ale dronelor de-a lungul frontierei României cu Ucraina — și creșterea prețurilor la energie asociată războiului din Iran.

„Societatea românească vede vechile elite politice nu doar ca fiind din ce în ce mai nedemocratice, ci și profund iresponsabile”, a spus Całus. Acestea „se ceartă de luni întregi pentru putere și influență într-un moment critic pentru țară și sunt incapabile să restabilească stabilitatea de bază atunci când aceasta este cel mai necesară”.

Alegerile anticipate, puțin probabile

În ceea ce privește ieșirea din blocajul politic, FT relatează că președintele Nicușor Dan ar accepta numirea unui nou premier doar dacă acesta dispune de suficient sprijin parlamentar pentru a obține votul de încredere.

Alegerile anticipate sunt considerate puțin probabile, iar scenariile discutate de analiști sunt formarea unui guvern minoritar sau a unei majorități fragile prin transferuri de parlamentari.

În același timp, ascensiunea AUR reprezintă una dintre principalele preocupări în cazul organizării unor alegeri anticipate. Potrivit FT, formațiunea de extremă dreapta este creditată în unele sondaje cu 35-40% din intențiile de vot.

Hunor Kelemen, președintele UDMR, consideră că România va avea, pentru moment, un guvern minoritar și avertizează asupra creșterii AUR. „Cu cât ne descurcăm mai prost, cu atât ei cresc mai mult”, a declarat Kelemen pentru Financial Times.

Publicația britanică subliniază astfel că blocajul politic de la București are consecințe directe nu doar asupra formării viitorului guvern, ci și asupra capacității României de a accesa fonduri europene și de a-și consolida finanțele publice.

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