FT: Avionul Ursulei von der Leyen, vizat de un atac de bruiaj în Bulgaria. Rusia, principalul suspect

Un presupus atac de bruiaj de care este bănuită Rusia a dezactivat serviciile de navigație GPS la un aeroport bulgar și a forțat avionul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să aterizeze folosind hărți pe hârtie, scrie Financial Times.

Avionul care care o transporta pe Ursula von der Leyen la Plovdiv, duminică după-amiază, a fost privat de ajutoarele electronice de navigație în timp ce se apropia de aeroportul orașului, în ceea ce trei oficiali informați despre incident au spus că era tratat ca o operațiune de interferență rusă. „Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual folosind hărți tipărite, au adăugat aceștia.

Autoritatea bulgară pentru servicii de trafic aerian a confirmat incidentul într-o declarație pentru Financial Times: „Din februarie 2022, s-a înregistrat o creștere semnificativă a cazurilor de bruiaj [GPS] și, recent, de spoofing. Aceste interferențe perturbă recepția precisă a semnalelor [GPS], ceea ce duce la diverse provocări operaționale pentru aeronave și sistemele de la sol”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru FT că „informațiile sunt incorecte”.

Așa-numitele operațiuni de bruiaj și spoofing GPS, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, erau utilizate în mod tradițional de serviciile militare și de informații pentru a apăra siturile sensibile, dar au fost utilizate din ce în ce mai mult de țări precum Rusia ca mijloc de perturbare a vieții civile.

Guvernele UE au avertizat că bruiajul GPS în creștere, atribuit Rusiei, riscă să provoace un dezastru aerian, practic orbind avioanele comerciale în timpul zborului. Incidentele de bruiaj GPS au crescut semnificativ în Marea Baltică și în statele est-europene apropiate de Rusia în ultimii ani, afectând avioanele, navele și civilii care utilizează acest serviciu pentru navigația de zi cu zi.

Ursula von de Leyen ajunge, luni, în România. Pe agenda discuțiilor cu președintele Nicușor Dan se află subiecte legate de apărarea europeană, deficitul bugetar al României și PNRR.

Din 29 august, președinta Comisiei Europene vizitează Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, a anunțat CE, într-un comunicat de presă. SAFE (Suport pentru Acorduri Financiare în Domeniul Apărării) este un instrument financiar al Comisiei Europene, parte a planului ReArm Europe / Readiness 2030, destinat să sprijine statele membre în investițiile în capacități comune de apărare.

