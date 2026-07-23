FT: Asaltul Chinei asupra industriei auto europene e abia la început – Războaiele de prețuri de pe piața chineză ajung în Europa – Ținta chinezilor: segmentul premium, cu marje mari de profit

La doar doi ani de la lansarea activității sale în industria auto, Xiaomi, cel mai mare producător de smartphone-uri din China, își propune să devină una dintre primele cinci mărci premium din Europa.



Compania a ales Germania, una dintre cele mai competitive piețe auto din regiune, pentru lansarea sa europeană de anul viitor, iar pentru a pătrunde pe segmentul premium european până în 2030, Xiaomi a recrutat ingineri și designeri de la BMW, Porsche și Tesla, relatează Financial Times (FT), într-un material amplu despre asaltul Chinei asupra industriei auto europene.

FT scrie că grupul se află în avangarda unui nou val de producători chinezi de vehicule electrice orientați spre tehnologie, printre care Xpeng, Li Auto și Aito, companie susținută de Huawei, care urmăresc să se extindă pe piețele internaționale.

„Cred că industria auto din China trebuie să își ridice nivelul ambițiilor pentru a crea vehicule cu adevărat competitive la nivel mondial. Aceasta este valoarea pe care o poate aduce Xiaomi”, a declarat fondatorul Xiaomi, Lei Jun, la Salonul Auto de la Beijing, în aprilie.

Producătorii chinezi au devansat total producătorii europeni pe piața chineză, foarte competitivă – Acum se îndreaptă spre Europa

Unii dealeri europeni au început să remarce noii producători auto chinezi, care dispun de software avansat și tehnologii autonome și care intră pe piețele internaționale în urma mărcilor mai mari, arată FT.

Deși sunt mai mici și mai puțin cunoscute în afara Chinei, aceste companii și-au mărit cota pe piața chineză, extrem de competitivă, în special în rândul consumatorilor tineri. Unele dintre ele, precum Xiaomi, și-au format un public aproape fanatic, conform publicației londoneze.

„Bănuiesc că ce este mai bun în cazul vehiculelor chinezești urmează să apară”, a declarat Nathan Coe, directorul general al Auto Trader, cea mai mare platformă auto online din Regatul Unit, invocând ritmul rapid al inovării tehnologice în rândul producătorilor chinezi.

Noul val de companii chineze de vehicule electrice conduse de tehnologie apare în condițiile în care principalii producători auto ai țării, în frunte cu BYD, au devenit rapid mărci cunoscute la nivel mondial, într-un interval de numai doi ani.

Mărcile chineze au ajuns la o cotă de piață de 9% pe piața europeană a mașinilor noi – în UK cota de piață e de 15%

Cu o gamă largă de modele, care include vehicule electrice, hibride plug-in și chiar automobile cu motoare pe benzină, mărcile chineze au ajuns împreună la o cotă de 9% din vânzările de mașini noi din Europa și de 15% în Regatul Unit în primele șase luni ale anului. Numai în luna mai, pentru prima dată, una din zece mașini noi vândute în Europa a fost chineză.

Compania de consultanță AlixPartners estimează că ponderea mărcilor chineze în Uniunea Europeană ar putea crește la 16% până în 2030, pe măsură ce concurența se intensifică odată cu intrarea Xiaomi și a altor mărci mai noi. Această cotă ar fi aproape egală cu ponderea cumulată estimată a mărcilor japoneze și sud-coreene.

În comparație cu producătorii auto tradiționali chinezi, populari în țară pentru modelele lor accesibile și fiabile, Ernan Cui, analist în domeniul auto și al consumului la Gavekal Research, a declarat că noii producători de vehicule electrice sunt adevărate „vedete” în ceea ce privește factorul „cool”.

„Se remarcă prin designul excelent al produselor, tehnologia avansată și interioarele premium, spațioase”, a spus Cui. „Construiesc și vând mașini mai degrabă asemenea unor companii de tehnologie decât unor producători tradiționali.”

Tot mai multe mărci chineze de dimensiuni mici își anunță intențiile de a intra pe piața europeană

Printre aceste mărci, Li Auto a anunțat recent că intenționează să intre pe piața europeană în a doua jumătate a acestui an cu modelul i6, al treilea cel mai bine vândut SUV electric din China. Fondatorul grupului, Li Xiang, a declarat că producătorul va viza și Orientul Mijlociu și Asia Centrală, pe lângă Asia de Sud-Est.

Cota Li Auto pe piața chineză a vehiculelor electrice pe baterii și a hibridelor plug-in era de 4,4% în 2026, ceea ce o plasa pe locul opt între mărcile de vehicule electrice din țară după volumul vânzărilor, potrivit companiei de consultanță Automobility din Shanghai.

Xpeng, susținută de Volkswagen și care își va produce al patrulea model la fabrica producătorului contractual Magna Steyr din Austria, dorește să aducă pe piețele internaționale nu doar vehiculele sale electrice și autonome, ci și mașinile zburătoare și roboții umanoizi.

„Nu vrem să fim percepuți drept încă o marcă de vehicule electrice al cărei principal argument este prețul accesibil. Xpeng a investit foarte mult în tehnologii de vârf. Vrem ca acest lucru să se simtă și în produsele noastre la nivel mondial”, a declarat Brian Gu, vicepreședintele Xpeng.

Huawei începe să devină un furnizor esențial de software și hardware pentru sectorul auto

Deși nu deține mărci auto, Huawei este văzută de directorii din industrie ca urmând să joace un rol mai important pe piețele internaționale, devenind un furnizor esențial de software și hardware pentru sector.

După ce accesul său la cipurile americane a fost restricționat, grupul de telecomunicații și-a consolidat propriile capacități în domeniul semiconductorilor și dezvoltă vehicule împreună cu șase mărci auto chineze.

Dintre acestea, Aito, operată de Seres, companie care în trecut s-a aflat aproape de faliment, și-a prezentat anul trecut vehiculele electrice de lux în Europa și este cea mai avansată în procesul de extindere internațională.

Datorită tehnologiilor sale avansate de asistență pentru șofer, Aito a fost a treia cea mai recomandată marcă din China în categoria vehiculelor electrice și hibride plug-in în prima jumătate a acestui an, fiind urmată de Xiaomi și Li Auto, potrivit LandRoads, o companie chineză de consultanță auto care urmărește satisfacția clienților.

Președintele Aito, John Zhang, își propune să majoreze de peste două ori vânzările anuale ale grupului, până la un milion de vehicule în 2028, inclusiv prin extinderea în Orientul Mijlociu și Europa. Unii directori din industrie au pus însă sub semnul întrebării aceste planuri, din cauza posibilității ca restricțiile occidentale asupra tehnologiei Huawei să le îngreuneze.

Ținta chinezilor: segmentul premium, cu marje mai mari de profit – Războaiele de prețuri de pe piața chineză ar putea ajunge în Europa

Atât mărcile chineze de nișă, cât și jucătorii mai mari, precum BYD, încearcă să pătrundă pe segmentul premium european, în căutarea unor marje de profit mai mari, pe fondul încetinirii creșterii pe piața internă.

Tu Le, fondatorul companiei de consultanță Sino Auto Insights, a declarat că „următorul val” de vehicule electrice chineze care va ajunge în Europa își va poziționa mărcile drept premium, dar probabil va stabili prețurile între modelele chineze mai ieftine și mărcile europene din segmentul superior.

El a adăugat însă că există riscul ca războaiele dure ale prețurilor din China să fie exportate și în Europa.

„Aș fi îngrijorat dacă aș fi Mercedes-Benz, BMW sau Porsche”, a spus Le, referindu-se la cele trei mărci premium germane.

Unii dealeri sunt sceptici în privința șanselor mărcilor chineze mai mici de a avea succes pe segmentele superioare, menționând că până și rivalii japonezi și sud-coreeni s-au confruntat timp de decenii cu dificultăți în încercarea de a pătrunde pe segmentul premium european, unde loialitatea față de marcă este puternică.

Burkhard Weller, președintele Asociației Dealerilor Auto din Germania, a avertizat că noile mărci chineze din categoria premium, devenite populare pe piața internă, ar putea să nu aibă succes în Europa.

„Previziunea mea este că nu vor reuși”, a declarat Weller, care conduce și unul dintre cei mai mari dealeri BMW, BYD și MG din Germania.

Mărcile premium germane sunt „ferm consolidate”, ceea ce face dificilă pătrunderea noilor veniți pe acest segment, a explicat el.

„Nu este vorba că una dintre ele a eșuat. Toate au eșuat”, a spus el despre ceilalți producători din afara Europei care au încercat să pătrundă pe segmentul premium.

Mărcile chineze noi nu își vând automobilele prin rețele tradiționale de dealeri

Mărci mai noi precum Li Auto, listată în SUA, și Xiaomi, cu sediul la Beijing, ar putea fi dezavantajate de faptul că nu își vând automobilele prin rețele tradiționale de dealeri, așa cum procedează BYD, Chery și Geely, ci direct către consumatori, prin magazine proprii.

Această abordare s-a dovedit dificilă în trecut în Europa, unde primii producători chinezi intrați pe piață, precum Nio și Lynk & Co, au fost obligați să se orienteze către dealeri și distribuitori convenționali în urma vânzărilor slabe.

Steve Young, director general al companiei de cercetare auto ICDP și al Auto West London, dealer Omoda și Jaecoo, a declarat că există și alte necunoscute, precum modul în care Xiaomi și alte start-up-uri tehnologice vor asigura „disponibilitatea continuă a pieselor și asistența tehnică” pentru software pe termen lung.

„Acest lucru poate fi diferit față de producătorii tradiționali și nu a fost încă testat cu adevărat nici măcar în China”, a spus Young, referindu-se la istoricul scurt al acestor companii.

PB Balaji, directorul general al Jaguar Land Rover, a declarat că rivalii chinezi „vor intra în cele din urmă” pe segmentul de lux.

El a spus însă că nu este îngrijorat: „Vreau să îmi păstrez baza de clienți pe care doresc să o deservesc și, atât timp cât rămânem fideli acestora, vom fi bine.”

Lei Jun, fondatorul Xiaomi, este însă convins că avantajul tehnologic al grupului va atrage noi clienți. În iunie, SUV-ul YU7 GT al companiei a parcurs primul tur autonom din lume pe circuitul german Nürburgring, în 10 minute, evidențiind accentul pus de Xiaomi pe tehnologia de conducere autonomă, considerată o caracteristică esențială a vehiculelor sale electrice.

„Xiaomi este primul challenger”, a scris Lei pe rețelele sociale. „Cred că, peste câțiva ani, tehnologia Xiaomi de conducere inteligentă va aduce progrese și mai uimitoare.”

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