FSB susţine că a dejucat o operaţiune ucraineană de provocare ce viza deturnarea unui avion rusesc și distrugerea acestuia la baza Mihail Kogălniceanu. Reacția MAE

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susţine că a dejucat o operaţiune ucraineană ce intenționa deturnarea unui avion rusesc purtător al rachetei aeronautice hipersonice Kinjal, către baza de la Mihail Kogălniceanu, unde ar fi urmat să fie doborât de apărarea antiaeriană.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, amintește că romanele de spionaj ale sovieticilor nu au fost niciodată de calitate, fiind folosite pentru propagandă:

”Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciţii de propaganda. Tot aşa sunt astăzi ştirile ruseşti inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusa şi sunt provocările ruseşti pe care aceste poveşti cu avioane şi spioni încearcă sa le acopere”, a scris pe X purtătorul de cuvânt al MAE.

”Provocare de amploare” a serviciilor de informații ucrainene și britanice, susține FSB

”Serviciul Federal de Securitate al Federaţiei Ruse a identificat şi a dejucat operaţiunea direcţiei principale de informaţii a ministerului apărării al Ucrainei şi a curatorilor săi britanici privind deturnarea în străinătate a unui avion de vânătoare supersonic de mare altitudine MiG-31 al Forţelor Aerospaţiale ale Rusiei, care este purtător al rachetei aeronautice hipersonice Kinzhal”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la Bucureşti, unde este redistribuit un comunicat al FSB.

Deturnarea aeronavei urma să se facă prin recrutarea unor piloți ruși, de către reprezentanţi ai serviciilor de informaţii militare ucrainene, cu promsiunea virării a trei milioane de dolari.

”Ulterior, serviciile speciale planificau direcţionarea avionului, împreună cu racheta „Kinjal”, către zona de dislocare a celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, situată pe teritoriul României, judeţul Constanţa, unde acesta ar fi putut fi doborât de mijloacele de apărare antiaeriană”, se mai arată în comunicatul FSB.

Conform sursei citate, măsurile adoptate au permis dejucarea planurilor serviciilor de informaţii ucrainene şi britanice privind organizarea unei provocări de amploare.

”Aceste planuri ucrainene şi britanice de organizare a unei provocări de amploare au fost dejucate” cu ajutorul unuia dintre piloţii avionului, care a avertizat forţele de ordine, potrivit FSB, relatează AFP.

Scenariul așa-zisului plan de deturnare a avionului

Într-o înregistare video a FSB difuzată de televiziunea rusă apare o persoană cu fața acoperită care susține că serviciile ucrainene de informaţii i-au propus, pe e-mail, să-l ”omoare” pe comandantul avionului şi apoi să derturneze avionul, în schimbul sumei de trei milioane de dolari şi a obţinerii ”naţionalităţii unei ţări occidentale”, fără ca aceasta să fie menționată, conform News.ro.

Ca ”ripostă la această provocare”, forţele ruse au efectuat un atac cu o rachetă de tip Kinjal împotriva unui centru de informaţii electronice al armatei ucrainene la Bovarî, în regiunea Kiev, şi împotriva unei baze aeriene, la Starokostiantîniv, în regiunea Hmelniţk, anunţă FSB, citat de agenţia oficială de presă Tass.

