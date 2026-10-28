Frontex preia rolul central în returnarea imigranților – Comisia a prezentat măsurile pentru consolidarea agenției

Agenția Frontex ar putea deveni mult mai mare, mai rapidă și va juca rolul central în returnarea imigranților ilegali, conform reformei instituției propuse de Comisia Europeană.

UE a înregistrat progrese semnificative în domeniul migrației: traversările ilegale ale frontierelor s-au redus la mai puțin de jumătate în ultimii doi ani, iar rata de returnare a crescut, ajungând în prezent la peste 30%.

Cu toate acestea, frontierele externe comune sunt puse la încercare de un context geopolitic și de securitate schimbat, ceea ce necesită un răspuns european mai ferm și mai eficient, menționează un comunicat al Comisiei în care sunt prezentate principalele modificări propuse pentru a consolida Frontex.

Noile norme îi vor permite Agenției să acționeze mai rapid și mai eficient și facilitând utilizarea deplină a instrumentelor și serviciilor sale de către statele membre.

Printre noutățile cheie se numără: un Corp permanent consolidat, care include o nouă Rezervă europeană pentru frontiere și returnare, o Forță de reacție rapidă pentru a interveni în situații de criză și un nou Centru de monitorizare online pentru detectarea timpurie a potențialelor amenințări la adresa frontierelor noastre. Frontex va dispune de un Centru dedicat de coordonare a returnărilor și va putea acum să contribuie la efectuarea returnărilor din țări terțe.

„Europa va apăra întotdeauna protecția frontierelor sale. Europa decide cine intră în Uniunea noastră și în ce condiții. De aceea, propunem astăzi consolidarea Frontex. Astfel, aceasta va putea sprijini statele membre oricând și oriunde este nevoie. Inclusiv în ceea ce privește returnările, cu mandatul și capacitățile pe care această nouă realitate le impune”, a declarat marți Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Parlamentul European și a Consiliului trebuie să aprobe propunerile pentru ca acestea să fie implementate.

Simplificarea returnărilor prin digitalizarea procedurilor

Pentru a operaționaliza noile norme ale UE privind returnările, Comisia propune și un regulament de digitalizare a returnării, readmisiei și reintegrării.

Acest lucru va simplifica și va accelera gestionarea returnărilor în întreaga UE, reducând sarcina administrativă și oferind o interfață digitală unică pentru întregul proces de returnare.

Noile norme vor consolida, de asemenea, rolul Frontex în dezvoltarea unei noi arhitecturi digitale a UE pentru statele membre și vor sprijini noul Regulament privind returnarea, respectând standardele de protecție a datelor și drepturile fundamentale.

Nou regulament Frontex

Statele membre sunt responsabile în primul rând de protecția frontierelor și de returnarea persoanelor fără drept de ședere. Propunerea de marți va asigura o abordare la 360 de grade pentru ca Frontex să le acorde asistență în această responsabilitate: Frontex va fi în măsură să anticipeze mai rapid provocările și să ofere sprijin personalizat statelor membre acolo unde și când au nevoie de acesta. Regulamentul stabilește trei priorități:

Resurse și capacități operaționale comune: Frontex pune în comun resurse, expertiză și capacitate operațională pe care niciun stat membru nu le-ar putea susține singur. Pentru a asigura un standard ridicat și consecvent de control la frontiere în întreaga Uniune, Comisia propune:

Creșterea treptată a corpului permanent al Frontex la 30 000 de ofițeri prin crearea unei noi „rezerve europene pentru frontiere și returnare” de 17 000 de ofițeri care vor rămâne la dispoziția statelor membre și pot fi trimiși atunci când este necesar. Acest lucru vine în plus față de dublarea personalului propriu al Frontex și a celor 7 000 de angajați deja existenți detașați din statele membre.

30 000 de ofițeri prin crearea unei noi „rezerve europene pentru frontiere și returnare” de 17 000 de ofițeri care vor rămâne la dispoziția statelor membre și pot fi trimiși atunci când este necesar. Acest lucru vine în plus față de dublarea personalului propriu al Frontex și a celor 7 000 de angajați deja existenți detașați din statele membre. Acces mai ușor la echipamente și tehnologii de ultimă generație. Frontex va fi în măsură să achiziționeze, să închirieze și să dețină în comun echipamente și să efectueze, să coordoneze sau să participe la achiziții publice comune cu statele membre. Frontex va putea acționa ca organism central de achiziție, inclusiv pentru instrumentele digitale și bazate pe IA.

Mai puternic în ceea ce privește returnările: Frontex va avea un rol mai proactiv și mai strategic pentru a orienta operațiunile de returnare la nivelul UE, maximizând eficacitatea și eficiența din punctul de vedere al costurilor a sprijinului său, prin:

Un centru specific de coordonare a returnărilor pentru colectarea și analizarea informațiilor operaționale și pentru sprijinirea planificării și coordonării. Sprijinul Frontex va acoperi întregul spectru al procesului de returnare, de la identificarea timpurie și consilierea voluntară în materie de returnare până la desfășurarea operațiunilor de returnare și furnizarea de asistență pentru reintegrare.

pentru colectarea și analizarea informațiilor operaționale și pentru sprijinirea planificării și coordonării. Sprijinul Frontex va acoperi întregul spectru al procesului de returnare, de la identificarea timpurie și consilierea voluntară în materie de returnare până la desfășurarea operațiunilor de returnare și furnizarea de asistență pentru reintegrare. Permite Frontex să sprijine țările terțe în materie de returnări, atât pentru sprijin tehnic, cât și pentru sprijin operațional. Frontex va fi în măsură să contribuie la organizarea și desfășurarea operațiunilor de returnare dintr-o țară terță în alta, sub rezerva încheierii unui acord cu țara terță în cauză, în conformitate cu drepturile fundamentale și cu standardele internaționale.

Un răspuns eficace în situații de criză: Frontex va fi în măsură să contribuie la detectarea timpurie a tendințelor periculoase și să intervină rapid atunci când există o situație de urgență sau de criză. Acest lucru vine și ca o lecție învățată din criza din acest an din Ceuta.

Un centru de monitorizare și răspuns online specific, cu mandatul explicit al Frontex de a monitoriza conținutul accesibil publicului de pe platformele de comunicare socială, de a detecta evoluțiile relevante pentru gestionarea frontierelor externe și de a sprijini acțiunile împotriva conținutului online ilegal legat de riscurile la adresa securității frontierelor.

de specific, cu mandatul explicit al Frontex de a monitoriza conținutul accesibil publicului de pe platformele de comunicare socială, de a detecta evoluțiile relevante pentru gestionarea frontierelor externe și de a sprijini acțiunile împotriva conținutului online ilegal legat de riscurile la adresa securității frontierelor. O forță de reacție rapidă care urmează să fie desfășurată la frontiera externă într-un termen foarte scurt pentru a ajuta statele membre să abordeze rapid orice criză și situație de urgență la frontierele externe. Decizia de detașare poate fi luată de directorul executiv al Frontex în urma unei cereri din partea unui stat membru care se confruntă cu o situație de urgență.

care urmează să fie desfășurată la frontiera externă într-un termen foarte scurt pentru a ajuta statele membre să abordeze rapid orice criză și situație de urgență la frontierele externe. Decizia de detașare poate fi luată de directorul executiv al Frontex în urma unei cereri din partea unui stat membru care se confruntă cu o situație de urgență. Îmbunătățirea schimbului de informații în situații de criză, inclusiv cu obligația statelor membre de a raporta evenimentele cu potențial impact semnificativ asupra frontierelor UE în termen de 24 de ore în rețeaua EUROSUR dedicată.

Contextul

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) este o agenție descentralizată care, din 2005, sprijină statele membre ale UE și țările asociate spațiului Schengen în gestionarea frontierelor externe ale UE și în lupta împotriva criminalității transfrontaliere, precum și în returnarea resortisanților țărilor terțe care nu au drept de ședere în UE. Frontex joacă, de asemenea, un rol esențial în operațiunile de căutare și salvare, sprijinind statele membre în salvarea de vieți omenești pe mare.

Actualul Regulament Frontex a intrat în vigoare în 2019. De atunci, rolul Frontex a crescut continuu, având în vedere provocările fără precedent generate de pandemia de COVID-19, de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de încercările de utilizare a migrației ca armă la frontierele externe ale UE.

Gestionarea europeană integrată eficace a frontierelor și o politică eficientă în materie de returnare se consolidează reciproc și sunt esențiale pentru spațiul Schengen. Frontex se angajează în permanență în consolidarea capacităților, în schimbul de informații și de expertiză cu toate statele membre și cu țările învecinate din afara UE afectate de tendințele în materie de migrație și de criminalitatea transfrontalieră. Respectând întotdeauna pe deplin drepturile fundamentale și demnitatea umană, care sunt integrate în mandatul și operațiunile Frontex.

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