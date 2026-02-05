Rezerve de uraniu, nichel, plumb și zinc explorate și identificate în Bihor de compania canadiană LEM

Operațiunile de explorare din 2025 derulate de Leading Edge Materials (LEM) au confirmat prezența unor mineralizări semnificative de uraniu, aur, cobalt, nichel, plumb și zinc în zonele Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu din perimetrul Bihor Sud, conform rezultatelor publicate de compania canadiană.

Aceste resurse au un potențial ridicat pentru a fi exploatate comercial, transformând zona într-un punct strategic pentru materiile prime critice necesare nu doar României, ci și UE.

Proiectele lor din Suedia (grafit și pământuri rare) nu au fost incluse inițial pe lista de proiecte strategice a UE (CRMA), astfel încât licența din România ar putea deveni o prioritate pentru portofoliul lor, oferind o diversificare importantă de metale prețioase și industriale.

Leading Edge Materials precizează că va continua analizele tehnice, pentru a stabili exact volumul rezervelor și caută parteneri sau finanțare pentru a avansa spre etapa de exploatare.

Recunoscând amploarea și importanța proiectului, LEM România s-a angajat să investească peste 6 milioane de euro pe parcursul acestei perioade de cinci ani.

Principalele concluzii ale activității de explorare din 2025:

Campania de explorare din 2025 identifică zone semnificative de mineralizație (procesul de acumulare a substanțelor minerale în crăpăturile sau porii rocilor prin depunere din soluții ori prin înlocuire chimică – n.red.) subterană în sectoarele Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu, precum și un potențial extins pe întreaga suprafață a licenței de explorare.

Datele rezultate din cartografierea dezvoltării subterane și eșantionare relevă o mineralizație vastă. Există potențialul ca mineralizația dintre Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu să fie conectată, formând o zonă mineralizată ce se întinde pe aproximativ 6 kilometri pe direcția nord-sud și o distanță similară pe direcția est-vest.

Datele de cartografiere și eșantionare indică o mineralizație extinsă, în special sub formă de oxid de uraniu asociat cu silicifierea de tip jasperoid; sulfide polimetalice (cupru, Cu), cobalt (Co), nichel (Ni), plumb (Pb) și zinc (Zn) găzduite în roci silico-carbonatice (inclusiv ocurențe de uraniu); și carbonat cristalin (calcar) care prezintă mineralizație de sulfide sub formă diseminată și de tip „stockwork”. Faze de îmbogățire supergenă, cum ar fi eritrita și annabergitul, caracterizează suplimentar diversitatea mineralogică a zonei licenței.

În mod notabil, mineralizația de sulfide masive este prezentă în perimetrele Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu, existând posibilitatea ca aceste ocurențe să fie interconectate, făcând parte dintr-un sistem mineral de amploare. Mai mult, datele istorice de prospecțiune pe fragmente de rocă au raportat dovezi de mineralizație extinsă de uraniu, metale de bază și metale prețioase, cu concentrații anormale de până la 28% Ni, >6% Co, >3 ppm aur (Au) (cu o probă ce a returnat 17,75 ppm Au) și uraniu în exces de 0,3%.

Sunt necesare analize suplimentare și studii aprofundate pentru a înțelege pe deplin geometria acesteia, însă aceasta pare să rămână deschisă în toate direcțiile. Din eșantionarea pe șanțuri, interceptările semnificative par să indice zone rezonabil de late de mineralizație cu conținut scăzut, care includ nuclee cu conținut ridicat, fapt considerat extrem de încurajator.

Perimetrul Bihor Sud posedă are o istorie minieră diversă și îndelungată și, în pofida extracțiilor istorice considerabile, potențialul pentru o operațiune minieră modernă și profitabilă rămâne probabil, având în vedere zonele semnificative de mineralizație observate în subteran.

Odată cu noile aprobări guvernamentale acordate pentru fosta mină Avram Iancu în vară, Compania a început reevaluarea celui mai valoros perimetru al său. Site-ul beneficiază de sute de kilometri de galerii și lucrări subterane istorice. Compania a mandatat Addison Mining Services (AMS) pentru pregătirea unui raport conform codului JORC (2012) pentru a consolida activitatea și a stabili o foaie de parcurs clară, permițând managementului să exploreze opțiuni de finanțare alternativă.

Declarațiile lui Kurt Budge, CEO:

„Dovezile se acumulează pentru o mineralizație la scară largă între Valea Leucii, Dibarț și Avram Iancu… Strategia noastră se concentrează pe identificarea filoanelor mineralizate mai groase și mai continue. Potențialul geologic al regiunii este susținut de mai multe zăcăminte analoage, inclusiv Cavnic, Șuior și Roșia Montană.

Odată cu modernizarea recentă a uzinei de procesare de la Feldioara, securizarea unor noi surse interne de uraniu a devenit strategic importantă pentru obiectivele de independență energetică ale României. Istoria arată contribuția exploatării de la Avram Iancu, iar potențialul rămâne ca această zonă să servească din nou această prioritate națională.”

Leading Edge Materials (fostă Flinders Resources) deține pachetul najoritar din proiectul Bihor Sud și concesiunile Woxna (grafit) și Norra Kärr (pământuri rare) din Suedia.

Statutul licenței și istoricul exploatării perimetrului

Suprafață: Aproximativ 25,5 km².

Deținător: Leading Edge Materials (LEM) prin subsidiara locală Leading Edge Materials Romania (LEMR).

Leading Edge Materials (LEM) prin subsidiara locală Leading Edge Materials Romania (LEMR). Inițial, un Permis de Prospecțiune neexclusiv a fost emis către LEM pe data de 12 martie 2018, pentru un termen de douăsprezece luni.

Licența de Explorare a fost emisă către LEMR pe 11 mai 2022, cu o valabilitate de cinci ani, și poate fi reînnoită în mai 2027 pentru o prelungire suplimentară de doi ani, dacă este necesar.

La expirarea sau finalizarea perioadei de explorare, perimetrul licenței trebuie fie restituit, fie convertit în licențe de exploatare, în funcție de rezultatele activităților de explorare.

Faza de explorare necesită un angajament financiar, de regulă în jurul sumei de 1 milion de euro pe an.

Pe lângă licențele de bază, LEMR a obținut autorizații suplimentare care acoperă aspecte legate de mediu, apă și considerente culturale.

Tipuri de Mineralizație Identificate:

Oxid de uraniu asociat cu silicifierea de tip jasperoid.

asociat cu silicifierea de tip jasperoid. Sulfide polimetalice (cupru (Cu), cobalt (Co), nichel (Ni), plumb (Pb) și zinc (Zn)) găzduite în roci silico-carbonatice (inclusiv ocurențe de uraniu).

(cupru (Cu), cobalt (Co), nichel (Ni), plumb (Pb) și zinc (Zn)) găzduite în roci silico-carbonatice (inclusiv ocurențe de uraniu). Carbonat cristalin (calcar) ce prezintă mineralizație de sulfide diseminată și de tip „stockwork”.

Datele istorice de prospecțiune pe fragmente de rocă (rock chip) au raportat dovezi de mineralizație extinsă de uraniu, metale de bază și metale prețioase, cu concentrații excepționale de până la:

28% Ni (Nichel)

(Nichel) > 6% Co (Cobalt)

(Cobalt) > 3 ppm Au (Aur), cu o probă cee a returnat 17,75 ppm Au

(Aur), cu o probă cee a returnat Uraniu – peste 0,3%

Mineralizația pare să fie deschisă în toate direcțiile. Eșantionarea pe șanțuri (channel sampling) indică zone rezonabil de late de mineralizație cu conținut scăzut, care înconjoară nuclee cu conținut ridicat (high-grade cores), fapt considerat extrem de încurajator.

Proiectul Norra Kärr al Leading Edge Materials (LEM) din Suedia nu figurează pe lista actuală de proiecte strategice UE conform Critical Raw Materials Act (CRMA).

Compania a aplicat în august 2024, dar nu a fost inclusă în prima listă (47 proiecte UE + 13 non-UE, anunțată în martie 2025), și intenționează să reaplice la apeluri ulterioare.

