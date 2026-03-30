Friedrich Merz l-a primit la Berlin pe președintele Siriei: 80% dintre refugiații sirieni se vor întoarce în țara lor în următorii 3 ani

Cancelarul Germaniei a anunțat, luni, că țara sa și Siria vor colabora pentru repatrierea a sute de mii de refugiați sirieni, despre care a afirmat că au un rol important de jucat în reconstrucția țării lor.

Friedrich Merz a făcut această declarație într-o conferință de presă comună cu președintele sirian, Ahmed al-Sharaa (foto stânga), aflat la prima sa vizită oficială la Berlin.

Friedrich Merz a afirmat că mulți refugiați sirieni au adus o contribuție majoră în Germania, dar că majoritatea doresc să se întoarcă acasă. „Ei vor juca un rol important în Siria după ani de distrugere a întreprinderilor, școlilor, creșelor și spitalelor”, a declarat Merz, în conferința cu liderul de la Damasc, potrivit Reuters.

Potrivit lui Merz, aproximativ 80% dintre sirienii din Germania, unde între 700.000 și 800.000 au solicitat azil, sunt așteptați să se întoarcă în țara lor de origine în următorii trei ani. Prioritatea inițială ar fi „cei care nu mai au drept de ședere valabil”, a spus el.

Ahmed al-Sharaa a declarat, al rândul său, că Siria nu va uita niciodată modul în care Germania și-a deschis porțile pentru refugiați în timpul războiului civil și a afirmat că Berlinul și Damasc își restabilesc parteneriatul. „Colaborăm cu prietenii noștri din Germania pentru a crea un model de migrație circulară care să permită talentelor siriene să contribuie la reconstrucția țării lor”, a spus președintele sirian.

”Visul solidarității” a ajuns la final

În septembrie 2015, cancelarul german de atunci, Angela Merkel, lua decizia ca polițiștii federali să nu blocheze refugiații la graniță. În lunile care au urmat, peste un milion de solicitanți de azil – majoritatea din Siria – au sosit în țară, un număr fără precedent. Niciodată de la fondarea Republicii Federale Germania, în 1949, țara nu mai cunoscuse un val de migrație atât de mare.

Mulți germani au fost aproape euforici în primirea noilor veniți, mulți fiind întâmpinați cu ursuleți de pluș în gara din München. „Putem să facem asta”, declara Angela Merkel, optimistă în privința capacității Germaniei de a-i adăposti pe imigranți. Adversarii săi politici și unii lideri europeni au considerat că aceste cuvinte au acționat ca un magnet pentru solicitanții de azil în UE și, în doar două săptămâni, Merkel s-a văzut nevoită să impună controale la frontierele Germaniei din cauza afluxului de solicitanți de azil.

Presat să ia măsuri, actualul cancelar, Friedrich Merz, a fost categoric: „În prezent, nu mai există motive pentru acordarea azilului în Germania și, prin urmare, putem începe repatrierea”.

De altfel, Guvernul de coaliție al lui Friedrich Merz a impus controale mai stricte la frontiere când a preluat puterea, pe fondul creșterii sprijinului pentru partidul de extremă dreapta AfD.

