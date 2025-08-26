Friedrich Merz acuză: Vladimir Putin folosește „o strategie de amânare” a întâlnirii cu Volodimir Zelenski. ”Următorul pas” ar fi o trilaterală Trump-Merz-Zelenski

Cancelarul german, Friedrich Merz a declarat, marți, că președintele rus Vladimir Putin amână intenționat o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și întârzie astfel încheierea unui acord de pace.

„Putin consideră că este corect să condiționeze această întâlnire de premise care, din perspectiva Ucrainei, dar și din perspectiva noastră [și] din punctul meu de vedere personal, sunt complet inacceptabile”, a declarat Merz, potrivit dpa. După întâlnirea cu Putin în Alaska și apoi la Washington cu Zelenski și partenerii europeni la începutul acestei luni, președintele american, Donald Trump, a dat impresia că era aproape de a negocia o soluție de pace, a mai spus cancelarul, într-o conferință de presă cu premierul Canadei, Mark Carney.

O întâlnire între Putin și Zelenski urma să aibă loc în ultimele două săptămâni din august, dar termenul expiră în câteva zile. Friedrich Merz a apreciat că mingea este acum în terenul Moscovei. Dacă partea rusă nu face acest pas, atunci va fi nevoie de și mai multă presiune și statele UE lucrează deja la un nou pachet sancțiun.

„Dacă o întâlnire precum cea convenită de Trump și Putin nu are loc, atunci mingea revine în terenul nostru”, a explicat șeful Guvernului de la Berlin. O întâlnire trilaterală între Merz, Trump și Zelenski ar fi „următorul pas logic”, a spus Merz.

Și premierul canadian, Mark Carney, l-a acuzat pe Putin că se teme de o întâlnire cu Zelensky. El a spus că Canada dorește să contribuie la asigurarea păcii și securității în Ucraina, ceea ce este posibil numai prin forță și sancțiuni împotriva Rusiei.

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a răspuns afirmativ, luni, la întrebarea unui reporter dacă a vorbit cu liderul rus Vladimir Putin de la summitul său de la Casa Albă de acum o săptămână. „Cred că vom pune capăt războiului”, a declarat președintele SUA, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i reuni pe președinții Rusiei și Ucrainei în jurul aceleiași mese pare să fi stagnat.

Trump a mai spus, conform Reuters, că nu a discutat despre garanții concrete de securitate pentru Ucraina și a reafirmat angajamentul SUA de a sprijini Kievul.

