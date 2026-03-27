Dedeman reorganizează total Praktiker Hellas din Grecia: Infuzie de capital, schimbare de brand și oprimizarea furnizorilor. Cu cine concurează frații Pavăl pe piața grecească

Praktiker Hellas, compania de bricolaj ce activează pe piața din Grecia, va beneficia de o majorare de capital de 25 de milioane de euro după achiziția operată de oamenii de afaceri români Dragoș și Adrian Pavăl, scrie presa din Grecia.

În același timp, numele companiei va fi modificat, iar firma cumpărată anul trecut de frații Pavăl va funcționa sub denumirea „Dedeman Hellas S.A”, după înregistrarea schimbării denumirii în Registrul General al Comerțului (GEMI).

Decizia a fost luată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 25 februarie 2026, unde au fost aprobate schimbarea denumirii, majorarea capitalului social și modificarea statutului, cu semnătura președintelui Consiliului de Administrație, Christos Lampropoulos.

Consolidare a capitalului pentru activități ulterioare

Schimbarea denumirii este însoțită de o majorare de capital, subliniază presa greacă. Conform noului statut, Acționarii au aprobat o majorare de 25 de milioane de euro prin emisiunea a 250.000 de acțiuni noi cu o valoare nominală de 100 de euro/unitate. Prețul de vânzare a fost stabilit la 286 de euro pe acțiune, adică cu o primă semnificativă, din care suma de 46,5 milioane de euro va fi transferată într-o rezervă specială.

Astfel, capitalul social al societății se ridică acum la 47,1 milioane de euro, împărțit în 471.000 de acțiuni, față de 22,1 milioane de euro cât era după majorarea din noiembrie 2025, mai arată presa elenă.

Procesul de consolidare a capitalului a început în noiembrie 2025, când capitalul fostei Praktiker Hellas a crescut cu 14 milioane de euro. Acum, la doar trei luni distanță, urmează o nouă infuzie de capital în valoare de 25 de milioane de euro, un indiciu al orizontului investițional pe care grupul român îl planifică pentru Grecia, mai scriu grecii.

Integrare completă în modelul Pavăl Holdings. Se renunță la marca Praktiker și se reorganizează furnizorii

În spatele acestor evoluții se află Pavăl Holding, care deține controlul asupra Dedeman și coordonează strategia de expansiune în Europa de Sud-Est, filiala greacă integrându-se pe deplin în cadrul organizațional și operațional al grupului.

Conform presei din Grecia, modificările din statutul prevăd că conducerea locală a companiei trebuie să colaboreze cu cadre desemnate de societatea-mamă, pentru aplicarea unor politici uniforme. Este vorba de un indiciu clar de centralizare a deciziilor și a controlului, notează presa greacă.

La nivel comercial, următorii doi ani se anunță a fi de tranziție. Brandul Praktiker, cu 17 magazine în Grecia, este condus treptat spre retragere, cu scopul de a fi înlocuit complet de Dedeman într-un orizont de timp relativ scurt.

Strategia prevede adoptarea modelului românesc de funcționare, care se bazează pe verticalizare, dezvoltarea de magazine mari și o prezență puternică a produselor cu marcă proprie.

Un rol central în noua structură îl joacă reorganizarea furnizorilor. Noua conducere procedează la înlocuirea treptată a parteneriatelor, acordând prioritate produselor fabricate în cadrul grupului în România.

Gama acoperă de la materiale de construcții și articole de renovare până la unelte, echipamente electrice și produse pentru casă. Prin această alegere, compania urmărește un control mai bun al costurilor, marje mai mari și diferențierea față de concurență.

Planul include, de asemenea, intervenții în rețeaua de magazine, cu renovări, posibile relocări și analize pentru noi puncte de vânzare. În același timp, se pune accentul pe consolidarea personalului, pentru a face față problemelor de subdimensionare a personalului care au afectat imaginea companiei în anii precedenți.

Provocările și concurența

În ciuda investițiilor, marea miză rămâne inversarea tendinței de pierderi. Ultimele date financiare indică o stagnare a cifrei de afaceri și o creștere a pierderilor, pierderile cumulate depășind 8 milioane de euro.

Noua conducere este chemată să demonstreze că modelul Dedeman poate da rezultate și pe piața greacă, caracterizată de o concurență acerbă, mai arată presa elenă.

În același domeniu, la fel ca în România, activează jucători internaționali puternici, precum Leroy Merlin, IKEA și JYSK, dar și lanțuri precum Lidl, care își extind continuu prezența în sectorul articolelor pentru casă.

