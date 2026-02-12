Dedeman Holding cumpără Carrefour România, într-o tranzacție de 820 mil. euro – Carrefour e în top 10 companii după cifra de afaceri și vânzări

Cel mai mare retailer alimentar din Europa, Carrefour, a anunțat joi vânzarea unității sale din România către Pavăl Holding, într-o tranzacție de aproximativ 823 de milioane de euro, valoarea estimată a filialei franceze.

La rândul său, Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl prin care se deține controlul asupra Dedeman și asupra celorlalte investiții, a anunțat semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operațiunilor din România, precizând că această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către retailul alimentar.

Frații Pavăl s-au extins și în extern, cu preluări în Grecia și trecerea Prutului în Rep. Moldova

”Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl și acționar majoritar al Dedeman, anunță semnarea unui acord de negociere exclusivă cu Grupul Carrefour pentru preluarea operațiunilor din România. Această etapă marchează extinderea portofoliului grupului către un nou segment strategic: retailul alimentar”, transmite grupul.

“Am urmărit dintotdeauna cu interes evoluția modelului de business dezvoltat de Carrefour. Ideea de a reuni o ofertă extinsă de produse într-un singur loc a reprezentat un reper important pentru noi și ne-a inspirat inclusiv în modul în care am dezvoltat Dedeman. Totodată, Carrefour România a deschis drumuri importante în relația cu producătorii locali, promovând autenticitatea produselor românești. Este o filosofie în care ne regăsim pe deplin deoarece un business sănătos crește doar alături de comunitatea care îl susține”, a declarat Dragoş Pavăl, președinte Pavăl Holding și Dedeman, citat într-un comunicat.

Pavăl Holding mai transmite că tranzacția reprezintă un pas strategic către consolidarea capitalului românesc într-un sector dinamic, prin investiții pe termen lung.

“Pornim cu încredere, știind că echipa Carrefour România reunește profesioniști cu experiență și procese interne bine puse la punct. Această echipă reprezintă fundamentul pe care vom continua să construim, să dezvoltăm parteneriatele locale și să le oferim clienților o experiență de cumpărături modernă, eficientă și adaptată nevoilor lor”, a adăugat Dragoș Pavăl.

Pavăl Holding și-a extins în ultimii ani prezența și în afara țării, prin investiții în sectoare precum ospitalitatea și retailul de bricolaj (Praktiker Hellas), dar România rămâne piața principală de dezvoltare a grupului.

Tranzacția va fi finalizată în a doua jumătate a anului 2026. Carrefour se află în România în top 10 după cifra de afaceri și vânzări

La rândul său, Carrefour a transmis că vânzarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului inițiată în 2025 de grupul francez de supermarketuri. Retailerul francez a negat anterior că vinde afacerea din România, în contextul în care, de-a lungul timpului, au mai existat speculații vehiculate pe surse despre un potențial exit din România, ca parte din strategia de eficientizare și regrupare pe piețele ”core” ale grupului. Retailerul este prezent în România din 2001.

„Grupul își continuă transformarea și se concentrează din nou pe cele trei țări principale”, a declarat CEO-ul Alexandre Bompard într-un comunicat de presă. Cele mai mari piețe ale grupului, din punct de vedere al vânzărilor, sunt Franța, Brazilia și Spania.

Vânzarea Carrefour România ar urma să fie finalizată în a doua jumătate a anului 2026. Realizarea acestei operațiuni trebuie să obțină autorizațiile de reglementare necesare, respectul acceptul Consiliului Concurenței.

Frații Pavăl ajung să controleze majoritar companii cu o cifră de afaceri cumulată de peste 25 mld. lei

Carrefour România operează o rețea de 478 de magazine: 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 de magazine de proximitate și 30 de magazine discount). Filiala a realizat o cifră de afaceri anuală de 3,2 miliarde de euro, adică aproximativ 3,5% din cifra de afaceri globală a grupului.

Cu exact un an în urmă, Alexandre Bompard, CEO al Carrefour din 2017, anunța o revizuire strategică a portofoliului de activități al grupului, cu studierea posibilelor cedări de active imobiliare și filiale, începând cu cele situate în țări care au devenit mai puțin strategice pentru grup.

„Cesiunea Carrefour România confirmă progresul bun al revizuirii portofoliului inițiată în 2025. După schimbările majore realizate în ultimele douăsprezece luni, în special răscumpărarea acțiunilor minoritare ale Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia, Grupul își continuă transformarea și reorientarea către cele trei țări principale. În acest context, miercurea viitoare vom prezenta principalele axe ale noului nostru plan strategic. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor noștri de la Carrefour România pentru devotamentul, profesionalismul și serviciile pe care le oferă clienților noștri, ceea ce a permis construirea unei companii solide. Sunt convins că acordul pe care l-am încheiat cu Pavăl Holding reprezintă o oportunitate excelentă pentru continuarea succesului lor”, a declarat Alexandre Bompard, președinte-director general al Carrefour.

Carrefour, în impas strategic. Retailerul e al cincilea din Europa după vânzări, dar își reconfigurează prezența internațională

Analiștii vorbeau despre o posibilă vânzare a magazinelor din piețele europene non-core încă de anul trecut. Financial Times scria în noiembrie 2024 că activele din țări precum Italia, Belgia, România și Polonia ar fi cele mai potrivite pentru o vânzare, dacă retailerul francez ia decizia de a dezinvesti.

Grupul francez este într-un impas strategic pe piețele europene, mai arăta atunci FT, notând că Carrefour tot pierde din cotele de piață în ciuda faptului că au ținut jos prețurile de la raft și au redus din costurile operaționale. În plus, circa jumătate din veniturile globale ale companiei, de 94 miliarde de euro, provin din Franța.

Compania a ieșit în 2019 din China, în 2022 din Taiwan și a anunțat în septembrie intenția de a vinde cele 800 de magazine din Polonia după ce în prima parte a anului a anunțat vânzarea celor aproape 1.200 de magazine din Italia într-o tranzacție de 4,2 miliarde de euro.

În România, compania a raportat o stagnare a vânzărilor în T3 an/an și o creștere de doar 1,9% la nivelul primelor 9 luni față de primele 9 luni din 2024, cu o cifră de afaceri de 12,7 miliarde de lei în 2024 (la care se adaugă alte 3 firme, România Hypermarche, Supeco Investment și Columbus Active cu afaceri de 2 mld. lei). Retailerul a renunțat în ultimul an la mai multe locații, printre care și hypermarket-ul din Sun Plaza din București.

