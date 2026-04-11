„Suveranitate digitală” – Franţa vrea să renunţe la Windows şi să treacă la Linux, pentru a reduce dependența de giganții tech americani

Franța încearcă să renunțe la Microsoft Windows și vrea să migreze o parte din computerele guvernamentale către sistemul de operare open source Linux, pentru a-și reduce și mai mult dependența de tehnologia americană, relatează TechCrunch.

Linux este un sistem de operare open source care poate fi descărcat și utilizat gratuit, cu diverse distribuții personalizate, adaptate și concepute pentru cazuri de utilizare sau operațiuni specifice, folosit tot mai mult de către persoane fizice și firme din toată lumea.

Într-o declarație, ministrul francez David Amiel a explicat că efortul vizează „recâștigarea controlului asupra destinului nostru digital” prin reducerea dependenței de companiile tehnologice americane.

Amiel a spus că guvernul francez nu mai poate accepta faptul că nu deține controlul asupra datelor și infrastructurii sale digitale.

Guvernul francez nu a furnizat un calendar specific pentru trecerea la noul sistem, nici nu a precizat ce distribuții are în vedere.

Trecerea va începe cu computerele de la agenția digitală a guvernului francez, DINUM. Contactat de TechCrunch, un purtător de cuvânt al Microsoft nu a comentat știrea.

Aceasta este cea mai recentă inițiativă a Franței de a-și reduce dependența de giganții tehnologici americani și de a utiliza tehnologia și serviciile cloud dezvoltate pe teritoriul său, cunoscută sub numele de suveranitate digitală, ca urmare a instabilității și imprevizibilității crescânde din partea administrației Trump.

