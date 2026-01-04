Franța va lua noi măsuri pentru a-și sprijini fermierii în contextul opoziției față de acordul UE-Mercosur

Guvernul francez – dorind să stingă mișcarea de protest a fermierilor – va lua noi măsuri pentru a proteja industria țării prin oprirea importurilor anumitor produse, a declarat duminică prim-ministrul Sebastien Lecornu (foto), potrivit Reuters.

Fermierii francezi protestează în ultima lună din cauza unor probleme precum un acord comercial european planificat cu blocul sud-american Mercosur, precum și împotriva modului în care guvernul gestionează o boală animală care a afectat animalele de fermă.

Lecornu a scris pe X că un decret guvernamental va fi emis în curând, anunțând suspendarea importurilor unor produse care conțin reziduuri de substanțe interzise în Europa.

„Avocado, mango, guava, citrice, struguri și mere din America de Sud sau din alte regiuni nu vor mai avea voie să intre pe teritoriul național,” a spus Lecornu.

„Acesta reprezintă un prim pas pentru a proteja lanțurile noastre de aprovizionare, consumatorii și pentru a lupta împotriva concurenței inegale, care este o problemă reală de justiție și echitate pentru fermierii noștri,” a adăugat el.

Germania și Spania susțin acordul Mercosur, însă opozanții din Franța spun că această înțelegere comercială ar conduce la importuri ieftine de materii prime sud-americane, în special carne de vită, care nu respectă standardele Uniunii Europene privind mediul și siguranța alimentară.

