Franța trimite 12 nave de război în zona Orientului Mijlociu și ia în considerare o misiune în strâmtoarea Ormuz

Franţa trimite aproape o duzină de nave militare, inclusiv grupul său de luptă format din portavioane, în Marea Mediterană, Marea Roşie şi, posibil, în strâmtoarea Ormuz, ca parte a sprijinului defensiv acordat aliaţilor ameninţaţi de conflictul din Orientul Mijlociu. Este o mobilizare pe care preşedintele Emmanuel Macron (foto), aflat luni în vizită în Cipru, a calificat-o drept „fără precedent”.

„Prezenţa franceză, care se va desfăşura din estul Mediteranei în Marea Roşie şi în largul Ormuzului, va mobiliza opt fregate, două portelicoptere amfibii şi portavionul nostru”, a declarat Emmanuel Macron în Cipru.

„Această mobilizare a marinei noastre este fără precedent. Ea se face, evident, împreună cu mobilizarea forţelor noastre aeriene şi terestre din regiune”, a precizat şeful statului francez, potrivit news.ro.

Două dintre fregate vor fi trimise în cadrul misiunii navale Aspides a Uniunii Europene în Marea Roşie, a precizat luni preşedintele francez Emmanuel Macron. „Suntem în proces de organizare a unei misiuni pur defensive, pur de escortă, care trebuie pregătită împreună cu statele europene şi non-europene”, a declarat Macron după o întâlnire, în Cipru, cu preşedintele cipriot Nikos Christodoulides şi cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis. El nu a dat mai multe detalii.

„Dorinţa Franţei este de a contribui la dezamorsarea conflictului, la siguranţa cetăţenilor noştri, la siguranţa partenerilor noştri şi la această liberă navigaţie şi siguranţă maritimă”, a subliniat şeful statului francez.

Emmanuel Macron a declarat că a venit în Cipru cu mai multe obiective. „Primul obiectiv al acestei vizite este de a marca solidaritatea deplină cu Cipru”, a declarat liderul francez. „Acesta este motivul pentru care am decis să desfăşurăm o secţiune de apărare antiaeriană Mistral şi să trimitem imediat fregata Languedoc” săptămâna trecută, a adăugat el.

Emmanuel Macron a precizat că Franţa „îşi coordonează eforturile (cu Cipru) pentru a asigura securitatea cetăţenilor francezi şi a cetăţenilor europeni din regiune, pentru a însoţi operaţiunile de repatriere şi pentru a prevedea şi consolida orice operaţiune de urgenţă care s-ar impune”.

Al treilea obiectiv al şefului statului este „reasigurarea tuturor partenerilor” Franţei.

Preşedintele a ţinut să reitereze sprijinul francez pentru Emiratele Arabe Unite, Qatar şi Kuweit, cu care Parisul are acorduri de apărare, dar şi pentru Iordania, Arabia Saudită şi Irak, care au fost „destabilizate, lovite şi cărora Franţa le-a oferit sprijin”.

Vorbind înainte de a vizita portavionul Charles de Gaulle, care a sosit în acest weekend în estul Mediteranei, preşedintele Emmanuel Macron a încercat să-şi liniştească omologul cipriot după ce săptămâna trecută au fost interceptate drone care se îndreptau spre insulă.

„Când Cipru este atacat, atunci Europa este atacată”, a declarat Macron după întâlnirea cu preşedintele Nikos Christodoulides şi cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, care a avut loc la Paphos.

Principalele activităţi navale ale Uniunii Europene în regiune se concentrează pe Aspides – „Scuturi” în greacă – o misiune navală în Marea Roşie lansată la începutul anului 2024 pentru a proteja navele de atacurile militanţilor Houthi aliaţi cu Iranul, care susţin gruparea militantă palestiniană Hamas în războiul său cu Israelul.

