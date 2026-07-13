Franța „stinge” 6,4 GW din reactoarele sale nucleare din cauza valului de căldură record

Producția de energie nucleară a Franței a fost redusă cu 6,4 gigawați (GW) luni, pe fondul unui val de căldură prelungit și intens care a crescut temperatura râurilor și a limitat capacitatea centralelor nucleare de a utiliza apa pentru răcirea reactoarelor.

Până la opt reactoare din Franța, liderul european în producția de energie nucleară, au fost nevoite să reducă producția de energie, conform datelor furnizate de compania energetică , operatorul centralelor electrice, EDF, și de operatorul de rețea, RTE, citate de Reuters.

Cei 6,4 GW de energie electrică au reprezentat 14% din consumul total de energie a Franței, conform datelor disponibile luni dimineață.

Printre reactoarele în care producția a fost limitată se numără Saint Alban 1 și 2, reactoarele 3, 4 și 5 de la Bugey, Golfech 2 și Blayais 1 și 3.

Reactoarele Golfech 2 și Bugey 3 au fost scoase complet din funcțiune, în timp ce celelalte șase funcționau la puteri reduse începând de luni dimineață.

Nu este prima dată când Franța a fost nevoită să reducă producția reactoarelor și să limiteze producția de energie nucleară, din cauza temperaturilor ridicate.

Centralele nucleare ale Franței reprezintă aproximativ 70% din mixul său energetic, iar atunci când reactoarele sale sunt complet operaționale, Franța este exportator net de energie electrică către alte țări europene.

În ciuda restricțiilor privind producția de energie nucleară în timpul actualului val de căldură, datele de la RTE sugerează că Franța va rămâne un exportator net, cu peste 10 GW de energie exportată către țările vecine.

Producția de energie hidroelectrică ar fi, de asemenea, o preocupare în contextul valului de căldură care a durat cel puțin o săptămână și se așteaptă să continue cel puțin până miercuri, săptămâna aceasta.

Cu temperaturi care au depășit 40 de grade Celsius timp de mai multe zile, au fost emise alerte roșii în toată Franța pe fondul valului de căldură, iar mii de oameni au murit din cauza absenței aerului condiționat pe perioada caniculei de la sfârșitul lunii iunie. Chiar și cel mai faimos și prestigios eveniment ciclist, Turul Franței, a scurtat duminică în premieră o etapă, din cauza căldurii extreme.

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