Franța: Protestele tinerilor continuă în marile orașe iar sindicatele declanșează greva generală

Sute de mii de protestatari au mărșăluit joi prin orașele franceze, în timp ce angajații din sectorul public au intrat joi în grevă generală, într-o nouă provocare majoră pentru președintele Emmanuel Macron, relatează Reuters.

Săptămânile de tulburări sociale au zdruncinat guvernul francez și au dominat agenda publică cu cinci luni înainte de alegerile prezidențiale, scrutin în care lidera de dreapta populistă, Marine Le Pen, conduce, în prezent, în sondaje.

Mobilizarea – convocată de sindicate, inclusiv de organizația de extremă stânga CGT, și susținută de grupuri studențești – survine după ce protestele violente declanșate de costul vieții, serviciile publice și educație au produs cele mai grave tulburări sociale din Franța din ultimii ani.

Autoritățile au încercat să detensioneze situația, după ce violențele și jafurile din 17 octombrie au luat forțele de ordine prin surprindere, lăsând în urmă magazine și clădiri publice avariate și incendiate în întreaga țară și alimentând criticile la adresa modului în care președintele Macron a gestionat criza.

„Suntem extrem de vigilenți, deoarece nu se pune problema să retrăim ziua de 17 octombrie”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Maud Bregeon, într-o conferință de presă susținută după ședința de guvern de miercuri.

Autoritățile franceze vor mobiliza aproximativ 70.000 de polițiști la nivel național, pentru a asigura ordinea pe străzile din marile orașe.

Serviciul de informații interne estimează că între 500.000 și 700.000 de persoane vor participa la demonstrații în afara Parisului, în timp ce în capitală sunt așteptați până la 80.000 de participanți la proteste.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a promis „un răspuns extrem de ferm” la orice „acte de violență” sau tulburări ale ordinii publice.

Ministerul Educației a anunțat că 17,5% dintre cadrele didactice din școlile publice ar urma să intre în grevă, în timp ce sindicatele au avertizat că ar putea apărea perturbări în transportul feroviar și în cel public.

Printre cei care sunt așteptați să participe la marșurile de joi se numără elevi și studenți, care afirmă că situația din școli și incertitudinea tot mai mare privind viitorul lor rămân motive majore de îngrijorare.

Înaintea protestelor de azi, Macron a convocat miercuri o reuniune pe teme de apărare și securitate, subliniind modul în care o mișcare – pornită de la nemulțumirea elevilor față de deteriorarea condițiilor din școli și de la îngrijorările privind perspectivele tinerilor – a evoluat într-o contestare mai amplă a guvernării sale.

„Obiectivul pentru săptămânile următoare este ca râul ieșit din matcă să revină în albie și ca alegerile prezidențiale să se desfășoare în condiții cât mai calme”, a declarat un oficial apropiat de Macron, făcând referire la faptul că, în această săptămână, numărul liceelor ​​blocate a fost mai mic decât în ​​etapele anterioare ale crizei.

Protestele care au avut loc la nivel național sâmbăta trecută au fost, în general, mai liniștite, deși au mai existat și confruntări violente cu forțele de ordine.

Cu toate acestea, climatul politic rămâne tensionat; candidații își pregătesc strategiile în perspectiva alegerilor, iar partidele de opoziție profită de nemulțumirea populației față de nivelul de trai și de politicile guvernamentale.

O grevă anterioară în sectorul energetic, la jumătatea lunii septembrie, a dus la reducerea aprovizionării cu electricitate la nivel național și a diminuat livrările de la cel mai mare terminal de gaze naturale lichefiate din Franța, Dunkirk LNG.

„Va fi o mobilizare puternică”, a declarat Marylise Leon, reprezentantă a sindicatului CFDT, anticipând o participare comparabilă cu cea de la protestele din 2023 împotriva reformei pensiilor, când peste un milion de oameni au ieșit în stradă.

Sindicatele din învățământul public și privat au făcut apel la grevă, alături de sindicatele care reprezintă lucrătorii din sectorul feroviar, din spitalele publice și din serviciile poștale. În revendicările adresate atât guvernului, cât și angajatorilor, sindicatele solicită o majorare a salariului minim – care nu a mai beneficiat de nicio creștere suplimentară din 2012 –, creșteri salariale generalizate, reforme fiscale și condiții mai bune de studiu pentru tineri.

A fost deschisă o anchetă pentru tentativă de omor, după ce, sâmbătă, la Paris, au fost aruncate dispozitive incendiare („cocktailuri Molotov”) spre forțele de ordine.

De la începutul violențelor stradale, mai mulți adolescenți au fost grav răniți, iar poliția a arestat mii de persoane.

Autoritățile au recunoscut existența unor lacune în materie de securitate și informații, care au facilitat confruntările, jafurile de amploare și actele de vandalism asupra bunurilor publice, izbucnite pe 17 octombrie.

Miercuri, Prefectura din Paris a interzis deplasarea manifestanților pe un traseu între Place de la Bastille și Place de la Concorde, care ar fi traversat centrul orașului. În schimb, poliția a stabilit un traseu prin periferiile din estul Parisului, departe de centrul orașului.

„Se resimte un efect cumulativ: simpatia publicului față de mișcarea elevilor și studenților nu scade, iar oamenii își pun întrebări cu privire la restricțiile impuse libertăților, în special în ceea ce privește interzicerea manifestațiilor”, a explicat Fabrice Fort, din cadrul sindicatului CGT.

„Acest lucru a servit drept semnal de alarmă pentru persoane care, de obicei, nu își exprimă prea des opiniile în public”, a adăugat el.

În ultimele săptămâni, proteste similare au avut loc și în alte țări europene, tinerii organizând manifestații în Danemarca, Germania și Italia.

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