Franța promite un buget „responsabil” pentru 2027, după ce Fitch a revizuit în scădere perspectiva de rating

Agenția de rating își exprimă îndoiala cu privire la capacitatea Franței de a-și redresa finanțele publice într-un mod sustenabil după alegerile prezidențiale din 2027, urmate, probabil, de alegeri parlamentare. La rândul său, guvernul subliniază „necesitatea absolută” de a adopta un buget până la sfârșitul anului, scrie Euronews.

Obiectivul anunțat de guvernul francez este adoptarea unui buget „responsabil” pentru anul 2027, într-un context în care știrile negative despre economie continuă să se acumuleze.

Agenția de rating Fitch a menținut ratingul datoriei suverane a Franței la nivelul A+, dar a revizuit perspectiva de la „stabilă” la „negativă”, invocând o creștere economică mai slabă, costuri de împrumut mai ridicate și un deficit mai mare față de evaluarea anterioară, din luna august a anului trecut.

Această decizie vine după ce datele publicate vineri dimineață de Institutul francez de statistică – Insee – au indicat o scădere cu 0,1% a Produsului Intern Brut (PIB) al Franței în trimestrul al treilea, după o stagnare în trimestrul al doilea și o contracție de 0,2% în primul trimestru.

Pentru a-și justifica decizia, Fitch a subliniat, în special, că „persistența fragmentării politice” și „climatul social dificil” – marcat de protestele violente care au zguduit țara – „complică și mai mult implementarea unei consolidări bugetare durabile”.

Cu toate acestea, ratingul Franței este susținut de „dimensiunea, bogăția și diversificarea economiei sale, soliditatea instituțiilor, apartenența la zona euro și reziliența sectorului bancar”.

„Necesitatea absolută de a adopta un buget”

Într-o declarație transmisă presei vineri seara, ministrul Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, a precizat că „ia act” de decizia agenției americane de a revizui în scădere perspectiva pentru Franța.

„Această evaluare confirmă necesitatea absolută de a adopta, până la sfârșitul anului, a unui buget responsabil care să vizeze redresarea finanțelor publice prin reducerea deficitului nostru la 5% din PIB”, a declarat el, adăugând că guvernul este „hotărât să continue pe calea consolidării bugetare”.

„Într-un context internațional incert, este imperativ să oferim vizibilitate actorilor economici”, a concluzionat ministrul de Finanțe. Mai devreme în cursul zilei, comentând scăderea PIB-ului la postul Franceinfo, Roland Lescure a descris economia franceză ca fiind „în impas”. De asemenea, el a avertizat că țara s-ar putea îndrepta „spre prăpastie” dacă bugetul de „redresare” nu va fi adoptat.

„O spun, o repet și o voi repeta până la capăt: avem nevoie de un buget, avem nevoie de un deficit bugetar de 5% sau mai puțin”, a subliniat el cu fermitate.

Însă șansele ca acest proiect să fie adoptat prin vot parlamentar par extrem de incerte, având în vedere lipsa unei majorități în Adunarea Națională și apropierea alegerilor prezidențiale.

Fitch anticipează o adoptare rapidă

Dezbaterile politice care prind contur cu șase luni înainte de scrutin „nu au sporit semnificativ încrederea agenției Fitch în posibilitatea unei reduceri durabile a deficitului, care ar putea stabiliza datoria publică”, notează agenția.

„Considerăm că bugetul va fi adoptat, grație mecanismelor constituționale aflate la dispoziția guvernului, în ciuda lipsei unei majorități parlamentare”, afirmă analiștii Fitch.

În cazul unui blocaj în Parlament, Roland Lescure a sugerat că guvernul nu exclude recurgerea la articolul 49.3 din Constituție, care permite adoptarea unui proiect de lege fără vot, cu excepția cazului în care este adoptată o moțiune de cenzură. O altă opțiune ar fi utilizarea ordonanțelor – o procedură care nu a mai fost folosită niciodată pentru adoptarea unui buget de la crearea celei de-a Cincea Republici, în 1958.

Într-o declarație pentru Euronews, Jérôme Mathis, profesor de economie la Universitatea Paris-Dauphine, consideră că un buget adoptat prin ordonanță ar putea reduce incertitudinea pe termen scurt, dar nu ar restabili credibilitatea fiscală pe termen lung.

„Piețele preferă, în general, o decizie controversată în locul unei absențe prelungite a oricărei decizii. Totuși, dacă un buget adoptat prin ordonanță este perceput ca fiind fragil – riscând să fie repus în discuție după alegerile prezidențiale – sau dacă reflectă o incapacitate cronică a sistemului politic de a forma majorități, atunci efectul pozitiv asupra încrederii investitorilor ar putea fi limitat”, explică expertul.

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