Franța a reținut în Atlantic un petrolier din flota fantomă a Rusiei, aflat sub sancțiuni

Marina franceză a reţinut duminică un nou petrolier provenind din Rusia, în cadrul unei operaţiuni desfăşurate în largul Oceanului Atlantic „cu sprijinul mai multor parteneri, printre care Regatul Unit”, a anunţat luni pe X Emmanuel Macron.

„Este inacceptabil ca navele să ocolească sancţiunile internaţionale, să încalce dreptul maritim şi să finanţeze războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de mai bine de 4 ani”, a scris şeful statului francez în mesajul pe X, însoţit de câteva imagini ale reţinerii.

Este vorba de a patra interceptare de acest tip efectuată de Franţa, angajată în lupta împotriva flotei fantomă ruse.

Nava e în prezent escortată de forțele navale franceze

Potrivit prefecturii maritime a Atlanticului, interceptarea a avut loc „la peste 400 de mile marine (740 km, n.r.) vest de capul peninsulei Bretaniei, la bordul unui petrolier provenind din Murmansk, Rusia”, scrie AFP, preluată de News.ro.

„După ce echipa de inspecţie s-a urcat la bord, examinarea documentelor a confirmat suspiciunile privind neconformitatea pavilionului arborat. A fost făcută o sesizare către procurorul din Brest, competent în calitate de tribunal maritim”, adaugă aceeaşi sursă.

Nava este „în prezent escortată de forţele Marinei Naţionale către un punct de ancorare pentru continuarea verificărilor”, a precizat prefectura maritimă într-un comunicat.

„Aceste nave, care nu respectă cele mai elementare reguli de navigaţie maritimă, constituie, de asemenea, o ameninţare pentru mediu şi pentru siguranţa tuturor”, a insistat Emmanuel Macron, asigurând că „determinarea” Franţei de a lupta împotriva flotei fantomă ruse este „constantă şi totală”.

Interceptarea acestui petrolier, Tagor, este a patra de acest tip efectuată de Paris, după cele ale navelor Deyna şi Grinch, reţinute în Marea Mediterană în martie şi, respectiv, ianuarie 2026, şi ale navei Boracay, arestată în septembrie 2025 în largul Bretaniei (vest), în timp ce naviga fără pavilion.

Cele trei nave au fost imobilizate, apoi au putut pleca după achitarea amenzilor.

Franţa a anunţat pe 8 aprilie că doreşte să dubleze sancţiunile aplicabile pentru încălcările legate de lipsa pavilionului şi refuzul de a se conforma, pentru a consolida mijloacele de luptă împotriva navelor din flota fantomă rusă, potrivit unor surse concordante.

