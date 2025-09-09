Franța – Miercuri e zi de proteste în toată țara, în așteptarea numirii unui nou premier

Franța se pregătește pentru greve și proteste care vor avea loc, miercuri, în cadrul unei mișcări sub sloganul „Blocăm totul”. Protestele vor avea loc pe fondul nemulțumirii generalizate față de președintele Emmanuel Macron și de premierul demisionar, Francois Bayrou (foto).

Mișcarea „Blocăm totul”, lansată pe rețelele de socializare, este așteptată să se manifeste prin sute de acțiuni, începând din marile metropole și până în orașele mici, cu o varietate de participanți, respectiv lucrători din transporturi, din companiile industriale și logistice, elevi și studenți etc.

Această mișcare a apărut în mediul online în luna mai, susținută atunci de grupuri de extremă dreapta, dar între timp ea a fost preluată de sindicate și de simpatizanții stângii, în special de stânga radicală, scrie Agerpres. Inegalitățile sociale și planul de austeritate propus de guvernul acum demis au amplificat nemulțumirea populară față de clasa politică și în special față de președintele Macron, un politician liberal care se descrie drept „centrist”.

„Sunt furios pe sistemul politic francez, care favorizează marile corporații, care favorizează miliardarii extrem de bogați și care diminuează drepturile francezilor obișnuiți, aceia care mențin țara în funcțiune”, rezumă motivația protestului Mathieu Jaguelin, un ghid turistic în vârstă de 43 de ani.

În lipsa unui leadership centralizat și în condițiile unei organizări ad-hoc pe social media este dificil de anticipat cum se va desfășura protestul de miercuri, care amintește într-un fel de protestele „vestelor galbene” ce au zguduit Franța în 2018-2019.

Pe lângă manifestațiile și grevele anunțate, printre care cele din aeroporturi, participanții au în vedere să blocheze șosele, inclusiv la Paris, unde protestatarii mobilizați și-au dat întâlnire încă de dimineață pentru a ridica baraje rutiere.

Forțele de ordine franceze au transmis că vor interveni sistematic pentru a preveni blocajele și a-i aresta pe cei implicați în astfel de acțiuni. Deși organizatorii mișcării de protest îndeamnă la paralizarea țării, poliția nu anticipează o participare masivă la mișcarea ‘Blocăm totul’, ci mai degrabă acțiuni spectaculoase și violente, și au fost mobilizați peste 80.000 de polițiști și jandarmi.

În acest timp, președintele Emmanuel Macron, a cărui cotă de popularitate este la cel mai scăzut nivel de când a preluat puterea în 2017, intenționează să numească rapid un nou prim-ministru, după ce a primit marți demisia lui Francois Bayrou, care luni a pierdut în parlament un vot de încredere pentru un plan de austeritate de 44 de miliarde de euro.

Macron se confruntă din nou cu aceeași provocare, și anume găsirea unui prim-ministru capabil să supraviețuiască într-un peisaj parlamentar fără majoritate, împărțit în trei blocuri, respectiv stânga, centru-dreapta și extrema dreaptă.

Cu un deficit bugetar prognozat pentru anul în curs la 5,4% din PIB, Franța are nevoie de măsuri de austeritate și guvernul în prezent demis estima că, prin planul de ajustare bugetară de 44 de miliarde de euro, acest deficit urma să coboare anul viitor la 4,6% din PIB, pe o traiectorie care să permită în anul 2029 un deficit de 2,8% din PIB, sub pragul de 3% stabilit prin Pactul de Stabilitate și Creștere al UE.