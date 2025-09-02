Franța își pregătește spitalele pentru un scenariu sumbru: tratarea a mii de soldați răniți într-un conflict care ar putea izbucni până în 2026

Franța își pregătește sistemul de sănătate pentru un scenariu în care ar putea fi nevoită să trateze mii de soldați care se întorc din luptă. Într-o scrisoare adresată autorităților regionale de sănătate, datată 18 iulie, ministerul francez al sănătății ar fi îndrumat spitalele să fie pregătite pentru o potențială „angajare majoră” până în martie 2026.

Într-o scrisoare adresată autorităților regionale de sănătate, datată 18 iulie, ministerul francez al sănătății ar fi îndrumat spitalele să fie pregătite pentru o potențială „angajare majoră” până în martie 2026, potrivit euronews.com.

Ministerul a transmis că spitalele din Franța ar trebui să fie conștiente de „limităriile din timpul războiului” și să fie pregătite să îngrijească atât soldații francezi, cât și cei străini, în cazul unui conflict major.

Acesta a afirmat că spitalele ar trebui să fie pregătite să trateze mii de soldați într-o perioadă de 10 până la 180 de zile, potrivit ziarului satiric francez Le Canard enchaîné, care a raportat pentru prima dată despre această scrisoare săptămâna trecută. Euronews Health nu a verificat în mod independent conținutul acesteia.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat pentru Euronews că sarcina ministerului sănătății este de a se pregăti pentru o gamă largă de „amenințări cu care s-ar putea confrunta sistemul de sănătate”, inclusiv epidemii, crize de mediu și „riscuri maligne”.

Ca parte a acestor pregătiri, purtătorul de cuvânt a spus că profesioniștii din domeniul sănătății din Franța ar trebui să fie pregătiți să trateze pacienții militari în sistemul de sănătate civil. Franța ar lua în considerare, de asemenea, înființarea de centre medicale în apropierea stațiilor de autobuz și tren, a aeroporturilor și a porturilor pentru a „permite redirecționarea soldaților străini către țara lor de origine”, se arată în scrisoare.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută postului de știri francez BFMTV, ministrul sănătății, Catherine Vautrin, a declarat că este „perfect normal ca țara să anticipeze crize și consecințele acestora”. Ea a citat pandemia COVID-19 ca exemplu al ceea ce se poate întâmpla atunci când sistemul de sănătate al unei țări este „nepregătit” să facă față unei situații de urgență. „Acest lucru face parte din anticipare, la fel ca stocarea strategică”, a mai spus Vautrin.

***