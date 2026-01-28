Franța interzice accesul copiilor sub 15 ani pe rețelele sociale

Adunarea Națională a Franței a adoptat, după dezbateri de anvergură, interdicția privind accesul la rețele sociale al adolescenților care nu au împlinit vârsta de 15 ani.

Procedura rapidă a fost susținută de însuși președintele Emmanuel Macron, pe fondul îngrijorărilor legate de violența tinerilor, de hărțuirea online și de riscurile pentru sănătatea mintală a copiilor și adolescenților.

Au fost 130 de voturi pentru aprobarea legislației radicale și 21 împotrivă, conform France24.

Proiectul de lege va fi transmis Senatului, pentru o examinare care nu va dura mai mult de câteva săptămâni, a promis ministrul pentru tranziția digitală și telecomunicații.

Proiectul de lege își propune prevenirea hărțuirii online a utilizatorilor, protejarea sănătății mintale a acestora, evitarea expunerii la conținuturi care promovează violență, și, în general, evitarea efectelor negative asupra tinerilor.



Inițiatorii proiectului cer platformelor ca de la 1 septembrie să nu mai permită deschiderea de conturi pâna la 15 ani, iar până la sfârsitul anului să elimine toate conturile deja existente pentru această categorie de vârstă.

Politicienii francezi sunt atenți și la precedentul din Australia – acolo o lege similară a fost implementată luna trecută, este gândită să poată fi continuu îmbunătățită și deja are succes.

Principalele prevederi

Limita de vârstă: Copiii sub 15 ani nu vor mai avea voie să își creeze conturi sau să folosească platformele de socializare (ca TikTok, Instagram sau Snapchat).

Verificarea vârstei: Platformele vor fi obligate să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei. Dacă nu respectă legea, companiile riscă amenzi uriașe, de până la 6% din cifra lor de afaceri.

Telefoane în liceu: Pe lângă rețelele sociale, proiectul include și interzicerea utilizării telefoanelor mobile în licee (măsura exista deja pentru școli și gimnazii).

Excepții: Platformele educaționale, enciclopediile online (precum Wikipedia) și aplicațiile de mesagerie privată (cum este WhatsApp) nu fac parte din interdicție.

