Franța fiscală – Premierul Lecornu solicită discuții politice cu ușile închise, după ce nu s-a găsit un compromis pe buget

Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a solicitat discuții cu ușile închise cu reprezentanții tuturor partidelor, în timp ce se străduiește să adopte un buget, după ce în timpul unei dezbateri parlamentare tumultoase nu s-a reușit găsirea unui compromis privind majorarea impozitului pe avere, relatează Bloomberg

Miniștrii guvernului îi vor invita pe reprezentanții grupurilor politice să încerce să convină asupra „principiilor generale pe un teren comun” pentru proiectul principal de lege bugetară și definitivarea capitolului privind asigurările sociale, a spus el.

„Cred că trebuie să ne schimbăm abordarea, deoarece, în mod evident, a face acest lucru aici, în deplină transparență și în fața presei, nu permite în cele din urmă o discuție deschisă”, a declarat Lecornu vineri seară la Adunarea Națională. „Dimpotrivă, din păcate, întărește anumite reflexe care sunt uneori mai partizane.”

Taxe suplimentare de 15 mld. euro

Apelul prim-ministrului la discuții a venit la câteva momente după ce Adunarea Națională a respins propunerile socialiștilor pentru modificări ale impozitului care poartă numele economistului de stânga Gabriel Zucman. Guvernul s-a opus măsurilor, dar Lecornu trebuie să-i convingă pe socialiști, care au declarat că își vor folosi voturile pentru a-l forța să plece printr-o moțiune de neîncredere dacă nu va exista o creștere semnificativă a impozitării celor bogați.

O altă prăbușire a guvernului ar duce probabil la alegeri anticipate și ar deraia un proces bugetar de care Franța are nevoie urgentă pentru a stăvili cel mai mare deficit din zona euro. Instabilitatea a zdruncinat piețele obligațiunilor, unde vânzările de active franceze au crescut deja costurile de împrumut ale țării în ultimele luni.

Socialiștii au declarat că dezbaterea actuală privind partea de impozite a bugetului este crucială pentru a asigura venituri suplimentare pentru a evita multe dintre reducerile de cheltuieli pe care guvernul le-a propus în alte părți ale bugetului. După respingerea propunerilor fiscale ale economistului de stânga Zucman, liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a declarat că sunt necesare venituri suplimentare de aproximativ 15 miliarde de euro din noi impozite și taxe.

Măsuri fiscale

Lecornu a declarat că nu crede că este posibil să se găsească o taxă acceptabilă din punct de vedere constituțional care să aducă până la 15 miliarde de euro. Cu toate acestea, el a spus că se pot face mai multe în ceea ce privește măsurile fiscale și a contactat partidele de stânga, promițând să modifice planurile de cheltuieli care prevăd în prezent o înghețare a pensiilor și a ajutoarelor sociale.

Prim-ministrul a solicitat ministrului bugetului, Amelie de Montchalin, să întocmească estimări de costuri pentru toate măsurile propuse și o defalcare a modului în care acestea afectează mediul de afaceri și gospodăriile. Discuțiile cu parlamentarii se vor concentra mai întâi pe cheltuieli și apoi pe impozitare – inversând ordinea dezbaterii parlamentare.

„Miniștrii vor discuta cu membri ai parlamentului din toate grupurile politice pentru a încerca să identifice principalele principii directoare și domeniile generale în care putem face progrese”, a spus Lecornu. „Nu este o situație ușoară – cred că toată lumea recunoaște acest lucru – dar, încă o dată, acesta este un moment al adevărului, iar acel moment al adevărului înseamnă, în cele din urmă, fie declin, fie reînnoire.”

Liderul socialiștilor, Faure a spus că partidul său va continua discuțiile cu guvernul și chiar i-a mulțumit prim-ministrului pentru propunerile privind pensiile și asistența socială. Cu toate acestea, el a spus că socialiștii nu sunt încă în măsură să susțină bugetul în forma sa actuală.

„Trebuie să căutați în continuare un compromis — dacă nu îl căutați, atunci, în cele din urmă, nu va exista buget și va trebui să vă întoarceți la urne”, a declarat el la Adunarea Națională.

