Fitch retrogradează ratingul Franței la cel mai redus nivel avut vreodată – Motivele

Agenția de rating Fitch a retrogradat vineri seară ratingul suveran al Franței la „A+”, sancționând a doua economie a UE pentru instabilitatea politică persistentă și incertitudinile bugetare care împiedică redresarea finanțelor publice, aflate deja într-o situație gravă, transmit Reuters și AFP.

Măsura pune presiune asupra noului prim-ministrului desemnat Sebastien Lecornu, la doar câteva zile de la preluarea funcției, în timp ce acesta se străduiește să formeze un cabinet și să elaboreze un buget pentru 2026 care să poată fi aprobat de un parlament profund divizat, scrie News.ro.

Decizia subliniază îngrijorarea crescândă a investitorilor cu privire la capacitatea acesteia de a-și reduce deficitul bugetar, care este în prezent cel mai mare din zona euro.

Bilanț dificil pentru Franța

Deschizând seria revizuirilor de toamnă ale agențiilor de rating, Fitch a făcut un bilanț sever al situației finanțelor publice din a doua economie a zonei euro, la patru zile după căderea guvernului lui François Bayrou și numirea unui nou prim-ministru, al treilea în decurs de un an, Sébastien Lecornu.

„Căderea guvernului în urma unui vot de încredere ilustrează fragmentarea și polarizarea crescândă a politicii interne”, a spus Fitch într-un comunicat.

„Această instabilitate slăbește capacitatea sistemului politic de a pune în aplicare o consolidare bugetară de amploare”, adaugă agenția americană, considerând improbabil ca deficitul public să fie redus sub 3% din PIB în 2029, așa cum își propusese guvernul demisionar pentru a readuce Franța în conformitate cu normele europene.

Ministrul Economiei în exercițiu, Eric Lombard, a declarat că ia „act” de decizia agenției americane, adăugând că economia este „solidă”.

Noul prim-ministru Sébastien Lecornu, numit marți, este angajat într-o cursă contra cronometru pentru a prezenta la timp un buget pentru 2026 care să nu fie blocat de opoziție.

El a început, de asemenea, să consulte partenerii sociali, într-un climat social tensionat, care se va traduce, în special, printr-o zi de greve și manifestații pe 18 septembrie.

Una dintre cele mai grave situații din zona euro

Până în prezent, Franța beneficia de un rating cu un nivel superior, „AA-”, cu o perspectivă negativă care deschidea calea către scăderea acestuia. Noul rating este însoțit de o perspectivă stabilă.

Finanțele publice franceze sunt printre cele mai deteriorate din țările zonei euro: datoria a atins 113,9% din PIB la sfârșitul lunii martie (adică 3.345,4 miliarde de euro), iar deficitul era estimat la 5,4% din PIB în 2025 de către guvernul Bayrou.

Creșterea economică ar putea ajunge la 0,8%, dar economia franceză suferă de o lipsă generalizată de încredere, potrivit institutului de statistică Insee.

Potrivit Fitch, în loc să se reducă, datoria Franței ar continua să crească până la 121% din PIB în 2027, „fără perspective clare de stabilizare în anii următori”, reducând capacitatea sa de a răspunde la eventualele șocuri economice.

Pe termen scurt, agenția estimează că apropierea alegerilor prezidențiale din 2027 va reduce și mai mult marja de manevră în favoarea redresării finanțelor publice și se teme că blocajul politic va persista și după aceea.

Astfel, după 5,5% în 2025, potrivit estimărilor sale, Fitch prevede un deficit care va rămâne peste 5% în 2026 și 2027, în timp ce guvernul actual spera la 4,6% pentru anul viitor.

