Franța co-găzduiește un summit spațial major împreună cu Germania: cancelarul Merz lipsește, companiile americane s-au retras

Astronauți, șefi de stat, precum și reprezentanți ai marilor companii din industria spațială s-au reunit miercuri la Paris, la Grand Palais, pentru summitul spațial internațional, co-găzduit de Franța și Germania, transmite Euronews.

Miercuri după-amiază, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că, pe parcursul evenimentului de două zile, urmează să fie semnate peste 50 de proiecte. El a subliniat necesitatea de a „consolida cercetarea europeană și spațială”, dar și de a aprofunda parteneriatele cu alte țări din întreaga lume.

Alături de premierul grec Kyriakos Mitsotakis, Macron a salutat și următoarea misiune privată de astronaut a Agenției Spațiale Europene (ESA), PAM-6, către Stația Spațială Internațională (ISS), programată pentru 2027. Aceasta va marca prima călătorie în spațiu a unui astronaut grec, Adrianos Golemis.

Miercuri seară, într-o postare pe X, Macron a salutat și un acord important semnat între Amazon Leo și Arianespace, afirmând că „Amazon Leo își reînnoiește încrederea în Arianespace cu încă 6 lansări, ajungând la 24 în total”.

Înaintea summitului, mai multe companii americane s-ar fi retras de la eveniment, ca urmare a presiunilor venite de la Washington în legătură cu sprijinul acordat „pozițiilor politice ale UE”.

Contestarea dominației SUA

În pofida acestor retrageri, summitul are loc într-un moment de răscruce strategică pentru industria spațială europeană. Atunci când a anunțat evenimentul, în octombrie 2025, președintele Emmanuel Macron l-a descris drept o oportunitate de a „îi reuni pe europeni în jurul unei ambiții comune” și de a dezvolta o „viziune comună asupra locului Europei pe harta puterilor spațiale globale în 2035”.

Potrivit Palatului Élysée, summitul se va concentra pe cooperarea spațială internațională și pe consolidarea securității spațiale. În ultimii ani, Europa a încercat tot mai mult să conteste dominația SUA pe piața spațială globală: dezvoltându-și propriile rachete și majorând finanțarea pentru sectorul spațial atât la nivel național, cât și la nivelul întregului bloc comunitar.

În mod tradițional, Europa a investit 0,07% din PIB în programele spațiale, comparativ cu 0,24% în SUA.

Totuși, anul 2025 a reprezentat un punct de cotitură, după ce Agenția Spațială Europeană (ESA) a aprobat, în noiembrie, un buget record de 22,3 miliarde de euro pentru ciclul său de finanțare de trei ani (2026–2028), dintre care 35 de miliarde de euro sunt destinați spațiului pentru securitate și apărare.

Exploatarea resurselor de pe Lună a apărut, de asemenea, ca o posibilă modalitate de a asigura accesul la resurse pentru energia curată și la materii prime critice, în condițiile în care Europa încearcă să își reducă dependențele față de China și Rusia.

Divergențele dintre Franța și Germania

La aproape un an după ce Macron a anunțat summitul, evenimentul s-a confruntat cu mai multe obstacole chiar înainte de a începe. Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat vineri că nu va participa la summit din cauza unor angajamente interne, urmând să fie înlocuit de ministrul apărării Boris Pistorius și ministrul spațiului Dorothee Bär.

În culise, Franța și Germania s-au confruntat cu o serie de divergențe privind proiectele spațiale și de apărare, renunțând în iunie 2026 la proiectul Future Combat Air System (FCAS), după ani de neînțelegeri.

Macron a subliniat constant importanța consolidării autonomiei strategice a Europei, susținând programe precum Ariane 6, în locul dependenței de furnizori americani precum SpaceX, compania lui Elon Musk.

Între timp, Germania și-a exprimat o disponibilitate mai mare de a utiliza alternative americane mai ieftine, precum SpaceX. Sâmbătă, compania germană Isar Aerospace a lansat prima rachetă comercială care a ajuns pe orbită de pe teritoriul Europei continentale, marcând un moment de cotitură major în efortul Europei de a-și asigura accesul independent la spațiu. Merz a descris lansarea drept „începutul unei noi ere”.

Companiile americane se retrag de la eveniment

Mai multe companii americane s-au retras, de asemenea, de la eveniment, după ce, potrivit relatărilor, un oficial de la Casa Albă le-ar fi avertizat că prezența lor „ar putea părea un sprijin tacit pentru pozițiile politice ale UE”, a relatat Politico.

Un purtător de cuvânt al Ministerului francez al Învățământului Superior și Cercetării, instituție care coordonează politica spațială națională, a declarat pentru agenția de presă AFP că SpaceX, Blue Origin, Stoke Space și Starcloud s-au retras de la eveniment, adăugând că „este greu să nu legăm acest lucru de zvonurile privind presiunile relatate de presă”.

Într-o declarație pentru Euronews, Hermann Ludwig Moeller, directorul Institutului European pentru Politica Spațială, a descris Franța drept o „forță motrice” în sectorul spațial european, oferind industriei un „sprijin politic puternic”. El a subliniat că „relevanța spațiului este în continuă creștere”.

„Spațiul devine tot mai mult un domeniu al războiului, iar în același timp a devenit evident și pentru publicul larg că natura conflictelor a devenit hibridă, de exemplu prin atacuri asupra infrastructurilor critice din domeniile transporturilor, energiei și sectorului digital. Aici, spațiul poate contribui la creșterea rezilienței.”

Moeller a subliniat rolul tehnologiilor spațiale, precum navigația prin satelit, atât în utilizarea civilă, cât și în cea militară.

„Deși acestea sunt esențiale pentru viața de zi cu zi, războiul din Ucraina a evidențiat și importanța lor strategică în războiul modern”, a spus el.

Dependența Kievului de Starlink, serviciul lui Musk, după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, a evidențiat importanța strategică a serviciilor spațiale în timpul războiului — rețeaua de sateliți asigurând o conexiune la internet rezilientă chiar și atunci când infrastructura este avariată sau distrusă.

Această realitate a determinat, de asemenea, Europa să dezvolte propriile rețele de sateliți independente, în special constelația de internet securizat cunoscută sub numele de IRIS².

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