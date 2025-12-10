Franța califică noua Strategie de Securitate a SUA drept „o clarificare brutală” a poziției ideologice americane

Europa trebuie să accelereze reînarmarea ca răspuns la schimbarea radicală a doctrinei militare a SUA, a declarat marți un oficial al guvernului francez, calificând noua strategie de securitate a Washingtonului drept „o clarificare extrem de brutală” a poziției ideologice.

Strategia de securitate națională a SUA, făcută publică săptămâna trecută, a provocat șoc în Europa, cu o declarație care afirma că continentul se confruntă cu „ștergerea civilizației” și că politica SUA ar trebui să includă „cultivarea rezistenței” în cadrul Uniunii Europene.

„Noua strategie de securitate americană este o clarificare extrem de brutală a poziției ideologice a Statelor Unite”, a declarat ministrul delegat al Apărării, Alice Rufo (foto), în fața parlamentarilor, în cadrul sesiunii săptămânale de întrebări și răspunsuri a Adunării Naționale, potrivit Reuters.

Declarațiile lui Rufo, care a ocupat anterior funcția de consilier adjunct pentru securitate națională al președintelui Emmanuel Macron, sunt cele mai vehemente comentarii publice făcute până în prezent de oficialii francezi după publicarea Strategiei de securitate națională a SUA.

Alice Rufo, care s-a întâlnit cu oficiali ai Pentagonului și alți oficiali americani din domeniul securității în weekendul trecut la Washington, a declarat că știe că documentul provoacă „dezbateri” interne în cadrul administrației americane, în special în ceea ce privește modul în care este descrisă Rusia.

Președintele american Donald Trump critică Europa, într-un interviu pentru Politico, numind-o un grup de națiuni „în declin”, conduse de lideri „slabi”.

„Cred că sunt slabi”, a spus Trump despre liderii politici europeni. „Dar cred, de asemenea, că vor să fie atât de politically correct. Cred că nu știu ce să facă. Europa nu știe ce să facă”, a adăugat el.

Comentariile lui Trump despre Europa vin într-un moment deosebit de precar în negocierile pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina, liderii europeni temându-se că liderul de la Casa Albă ar putea abandona Ucraina și pe aliații săi continentali în fața agresiunii ruse.

