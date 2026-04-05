Franța: Buget de apărare de 280 mld. euro până în 2030, cu investiții majore în drone kamikaze și în creșterea producției de rachete

Franța își propune să cheltuiască miliarde de euro, în cadrul programului de înarmare europeană SAFE, pentru producția de rachete și drone kamikaze, scrie Politico. Conform unui proiect de lege, guvernul de la Paris ia de asemenea în calcul dezvoltarea unui nou concept de tanc, în cadrul acestui program de înarmare.

Franța își propune să cheltuiască 63,3 miliarde de euro pe apărare în 2027, 68,3 miliarde în 2028, 72,8 miliarde în 2029 și 76,3 miliarde în 2030 – un total de 280,7 miliarde de euro pentru următorii patru ani.

În privința dronelor și rachetelor, Franța vrea să-și mărească cu 400% stocurile de drone kamikaze, 240% stocurile de bombe ghidate Safran și cu 30% stocurile de rachete Aster și Mica.

Săptămâna trecută, Eric Beranger, șeful companiei producătoare de rachete MBDA, a declarat că va fi crescută producția de rachete cu 40% în acest an, iar cea de rachete Aster va fi dublată.

Proiectul de lege nu prevede achiziționări suplimentare de avioane de luptă Rafale sau fregate. În schimb, el prevede dezvoltarea unui nou tanc, succesorul actualului car de luptă francez Leclerc.

Decizia dezvoltării locale a unui nou tanc vine după ce parlamentarii francezi și reprezentanții companiilor industriale franceze au presat guvernul să admită că proiectul tancului comun franco-german Main Ground Combat System (Sistem Principal de Luptă Terestră) e deja întârziat, iar forțele terestre franceze au nevoie de o soluție provizorie, pentru situația în care tancurile Leclerc urmează a fi scoase din serviciu, la finele anilor 2030.

Franța are un buget destinat apărării de peste 280 mld. euro, pentru următorii 4 ani

Politico scrie că războaiele din Ucraina și Iran au arătat cât de repede se consumă munițiile într-un conflict de mare intensitate. Franța își propune astfel să-și mărească stocurile de muniții și să înlocuiască rachetele antiaeriene pe care forțele sale le-au consumat deja în Golf, împotriva dronelor de atac iraniene.

„Urgența o reprezintă, desigur, munițiile”, a declarat premierul Sebastien Lecornu, conform Politico, într-o întâlnire avută cu parlamentarii francezi.

Proiectul de lege propus de guvern va fi prezentat săptămâna viitoare, pe 8 aprilie, în parlamentul francez și prevede alocarea a 8,5 miliarde de euro pentru producția de drone și rachete până în 2030.

„Acest efort se va reflecta în creșterea comenzilor și livrărilor și adaptarea infrastructurii industriale prin co-finanțarea capacităților prioritare de producție”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

