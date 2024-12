Franklin Templeton anunță că nu participă la selecția pentru administratorul de Fonduri de Investiţii Alternative al Fondului Proprietatea

Franklin Templeton International Services S.À R.L, managerul Fondului şi Administratorul Unic al Fondului Proprietatea, anunţă că, după o atentă analiză, a luat decizia de a nu participa la procesul de selecţie în curs pentru Administratorul de Fonduri de Investiţii Alternative al Fondului Proprietatea.

În septembrie 2010, acţionarii Fondului au aprobat numirea Franklin Templeton în calitate de manager al Fondului şi administrator unic pentru o perioadă de 4 ani. Din septembrie 2014 şi până în prezent, mandatul a fost reînnoit la diferite intervale.

”Franklin Templeton International Services S.À R.L., managerul Fondului şi Administratorul Unic al Fondului Proprietatea, anunţă că, după o atentă analiză, a luat decizia de a nu participa la procesul de selecţie în curs pentru Administratorul de Fonduri de Investiţii Alternative al Fondului Proprietatea. Prin urmare, firma nu va transmite un răspuns la cererea de oferte (RFP) către consultantul de selecţie, Deutsche Numis”, arată FP într-un comunicat transmis Bursei de Valori Bucureşti și citat de News.ro.

„Prin colaborarea pe termen lung dintre Franklin Templeton, în calitate de administrator al Fondului Proprietatea, şi alţi parteneri importanţi, Fondul s-a dovedit a fi o poveste de succes remarcabilă pentru România. Fondul, care a reunit liderii României, factorii de decizie politică, participanţii la piaţa de capital şi cetăţenii, cu investitori din întreaga lume, a fost un proiect de referinţă care a oferit valoare superioară şi durabilă pe termen lung. Credem cu adevărat că acesta reprezintă un model atractiv pentru multe ţări la nivel global”, afirmă Manraj Sekhon, CIO al Templeton Global Investments.

Fondul Proprietatea a fost înfiinţat în anul 2005 pentru a despăgubi românii ale căror proprietăţi au fost confiscate în timpul regimului comunist. Franklin Templeton a fost selectat să administreze Fondul în 2009, în urma unui proces competitiv de selecţie, şi a fost numit oficial manager al Fondului şi administrator unic în cadrul unei adunări a acţionarilor Fondului din septembrie 2010.

Valorificând vasta expertiză în investiţii a Franklin Templeton, Fondul a fost listat la Bursa de Valori Bucureşti în ianuarie 2011 şi pe Specialist Fund Market al London Stock Exchange în aprilie 2015.

”Sub conducerea şi administrarea Franklin Templeton în ultimii 14 ani, Fondul Proprietatea a fost un susţinător ferm al drepturilor acţionarilor minoritari, sprijinind activ îmbunătăţirea guvernanţei corporative, transparenţei şi responsabilităţii în companiile de stat. Aceste eforturi au generat o valoare substanţială pentru acţionarii Fondului şi pentru coacţionarii companiilor din portofoliu”, mai arată comunicatul.

Franklin Templeton precizează că rămâne dedicat administrării Fondului. În plus, va continua să sprijine dezvoltarea pieţei româneşti şi îşi menţine deschiderea de a valorifica experienţa şi capacităţile echipei din Bucureşti, susţinute de organizaţia globală.

„Franklin Templeton este deosebit de mândru de succesele obţinute de Fondul Proprietatea sub administrarea noastră şi de rolul esenţial pe care l-a avut în dezvoltarea pieţei de capital din România. Expertiza, dedicarea şi rezilienţa echipei noastre din Bucureşti au fost cruciale în deblocarea unei valori semnificative pentru toate părţile implicate. Deşi nu vom participa la actualul proces de selecţie, rămânem angajaţi în continuarea succesului Fondului şi explorarea oportunităţilor de dezvoltare ulterioară a pieţei de capital din România”, spune Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Romania şi manager de portofoliu al Fondului Proprietatea.

Realizări şi contribuţii la piaţa de capital din România, prezentate de Franklin Templeton România:

Randament total pentru acţionari de 983% pentru acţiunile Fondului şi 313% pentru Valoarea Activului Net (VAN) în lei, respectiv 632% şi 184% în USD, de la listarea Fondului la Bursa de Valori Bucureşti în ianuarie 2011 până la 31 martie 2024. Randamentul preţului acţiunilor în USD a depăşit performanţele principalilor indici globali, regionali şi locali, inclusiv, dar fără a se limita la, indicii MSCI ACWI, S&P500, STOXX Europe 600, MSCI Emerging Markets şi indicii Bursei de Valori Bucureşti.

1,5 miliarde dolari de noi investiţii străine de portofoliu în România

Aproximativ 50 de tranzacţii în valoare totală de 4,3 miliarde dolari, inclusiv listarea istorică a Hidroelectrica, a treia ca mărime pe o bursă din Europa Centrală, cea mai mare din România şi cel mai mare IPO din Europa în 2023.

Peste 7 miliarde dolari returnaţi acţionarilor Fondului prin dividende, returnări de capital şi răscumpărări de acţiuni.

Creşterea vizibilităţii şi viabilităţii României ca destinaţie de investiţii în rândul acţionarilor naţionali şi internaţionali prin 6.200 de întâlniri cu investitorii instituţionali, 2.200 de teleconferinţe şi peste 260 de roadshow-uri, evenimente şi conferinţe dedicate zilelor investitorilor.

Decizia de a demara un proces de selecţie a fost aprobată de acţionari la Adunarea Generală Ordinară din 25 septembrie 2023, criteriile de selecţie fiind aprobate ulterior la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27 septembrie 2024.

În urma aprobării criteriilor de selecţie, Comitetul Reprezentanţilor a anunţat începerea procesului de selecţie în 7 octombrie 2024, potenţialii candidaţi AFIA fiind invitaţi să îşi semnaleze interesul către consultantul de selecţie, Deutsche Numis, până la 21 octombrie 2024.

Pe 22 octombrie 2024, Comitetul Reprezentanţilor a anunţat o prelungire a termenului limită de depunere până la 4 noiembrie 2024. Pe 26 noiembrie 2024, Comitetul Reprezentanţilor a anunţat detalii suplimentare cu privire la exprimările de interes primite până la data limită de 4 noiembrie 2024.

Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o organizaţie globală de management al investiţiilor cu filiale care operează sub numele de Franklin Templeton şi deservesc clienţi în peste 150 de ţări. Misiunea Franklin Templeton este de a ajuta clienţii să obţină rezultate mai bune prin expertiză în managementul investiţiilor, managementul averii şi soluţii tehnologice. Având birouri in principalele pieţe financiare din lume şi peste 1.500 de profesionişti în investiţii, compania din California are peste 75 de ani de experienţă în investiţii şi aproximativ 1.600 miliarde USD în active administrate la 31 octombrie 2024.

Franklin Templeton a deschis un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 28 de angajaţi, incluzând 5 specialişti locali în investiţii.

