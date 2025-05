Franke a lansat în România bateria multifuncțională Mythos Water Hub – soluția premiată internațional care oferă apă filtrată pură, apă filtrată carbogazoasă rece sau apă filtrată fierbinte

Franke, cel mai mare producător de chiuvete pentru bucătărie din lume și principalul furnizor de sisteme incorporabile pentru bucătării casnice, a lansat, în România, Mythos Water Hub.

Soluția sa inovatoare, 6-in-1, vă oferă la chiuveta din bucătărie exact apa pe care o doriți, asigurându-vă că fiecare pahar pe care îl beți este pur, sigur și delicios.

V-ați dorit apă filtrată, dar ați renunțat la idee din cauza sistemelor de filtrare masive și complicat de instalat?

Ați rămas fără apă carbogazoasă în frigider și a trebuit să așteptați câteva ore până se răcește o nouă sticlă sau, mai rău, până să mergeți la magazin?

Aveți nevoie de apă fierbinte instant, dar încălzirea clasică, la plită, ia prea mult timp?

Mythos Water Hub 6-in-1 rezolvă toate acestea cu o singură comandă.

Ce face diferența:

soluție One Box completă, cu baterie si unitate de comandă, inclusive boiler, răcitor, butelie de CO2 și filtru;

design compact pentru economie de spațiu și performanță îmbunătățită;

se poate instala ușor, datorită soluției cu o singură unitate;

reduce cu până la 99% utilizarea sticlelor din plastic, creând un stil de viață casnic mai durabil și economie semnificativă la bugetul familiei;

aplicația permite, online, prin telefon, experiențe personalizate cu apa, oferind o prezentare generală a stării produsului și posibilitatea de a comanda filtrul și butelia de CO2;

material elegant din oțel inoxidabil;

indicator electronic cu LED pentru o utilizare intuitivă și ușoară.

De ce merită să alegi Mythos Water Hub

Opțiunile de apă caldă și rece sunt completate, la baterie, cu o selecție de 4 funcții speciale de apă filtrată: apă ambientală pentru orice moment al zilei, răcită pentru a reduce nevoia de gheață, carbogazoasă și apă fiartă instantaneu, pentru a reduce semnificativ timpul de preparare pentru băuturi calde, preparate cu paste și legume.

Mythos Water Hub dispune de un sistem 6-in-1 multifuncțional, cu indicație electronică LED, pentru o manevrare intuitivă și ușoară, ce vă permite să alegeți cu ușurință între aceste șase funcții diferite.

În plus, Mythos Water Hub reprezintă o soluție extrem de compactă, într-o singură cutie pentru toate nevoile, care poate fi instalată cu ușurință sub chiuvetă, aducând ordine și confort în bucatarii de orice dimensiune.

Veți economisi mai mult spațiu în bucătărie, deoarece Mythos Water Hub elimină nevoia de a cumpăra sticle cu apă plată și carbogazoasă si eliberează spațiul din frigider și congelator de care aveai nevoie cândva pentru a răci sticlele cu apă. Cu adevărat o soluție de apă unică.

Mythos Water Hub este, de asemenea, o alegere durabilă, care limitează impactul asupra mediului prin reducerea cu 99% a nevoii de a achiziționa sticle din plastic.

În plus, puteți să vă personalizați experiența printr-o aplicație dedicată și să setați parametrii de apă pentru diferite funcții, precum și să gestionați comenzile de consumabile oricând vă este convenabil.

Designul inovator remarcabil al Mythos Water Hub a fost recunoscut de Kitchen Innovation Award cu trei premii, inclusiv Best Innovation of 2024 în toate categoriile de produse – un reper cu adevărat prestigios pentru Franke – pe lângă Best of the Best din categoria baterii de bucătărie.

Din Iulie 2025, puteți să vă convingeți singur de extraordinara aplicabilitate a Mythos Water Hub, dacă vizitați Showroom-urile Franke, din București și din toată țara.

Mai multe detalii despre această soluție inovatoare pot fi găsite aici: https://www.frankemagazinonline.ro/mythos-water-hub-all-in-one.html.

Franke România: o prezență de calitate pe piața echipamentelor de bucătărie

Franke România, parte a renumitului Franke Group cu sediul în Elveția, este un actor dominant pe piața locală a sistemelor integrate de bucătărie. De la înființarea sa în 1998, filiala românească a reușit să se impună ca lider, reflectând strategia globală a grupului de a oferi soluții complete și inovatoare pentru spațiile de gătit, atât pentru uz casnic, cât și profesional.

***