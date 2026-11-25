România trebuie să utilizeze fondurile prevăzute în Politica Agricolă Comună (PAC) pentru perioada 2028-2034 într-un mod care pune accent pe priorități strategice, pe viitor, pe inovație, precum și pe reziliența și dezvoltarea fermelor mici și mijlocii, după cum a explicat Francesco Vanni, Agricultural Policy Analyst in the Trade and Agriculture Directorate, OECD, la conferința „România recoltelor: Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională”, organizată miercuri de CursdeGuvernare.ro.

„PAC dispune de instrumente interesante, grupuri operaționale, EIP-AGRI și rețele care reunesc cercetători, factori de decizie și fermieri. Așadar, o țară agricolă mare și importantă precum România poate beneficia mult mai mult, în viitor, de oportunitățile oferite de PAC pentru stimularea inovării și tehnologiei și pentru a se asigura că sectorul devine tot mai rezilient, sustenabil și productiv”, a declarat Francesco Vanni.

Intervenția lui s-a bazat pe raportul publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în prima parte a anului 2026 cu privire la recomandările pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar din România, denumit „Policies for the Future of Farming and Food in Romania”.

Sectorul agricol din România trebuie să devină mai productiv – numărul fermierilor asociați e printre cele mai mici din UE

Raportul subliniază că datele referitoare la comerțul alimentar arată o evoluție pozitivă în România, cu creșteri atât în privința importurilor, cât și în privința exporturilor. Totuși, exporturile se concentrează în principal pe produse cu valoare adăugată redusă, adică produse primare.

„Avem și indicatori suplimentari pe care îi prezentăm în raport, din baza de date privind comerțul cu valoare adăugată, care arată legăturile cu lanțurile valorice globale. Aceștia arată că România se situează considerabil sub media Uniunii Europene. Așadar, confirm ceea ce s-a discutat astăzi, și anume dificultatea României de a crea, uneori, valoare adăugată pentru produsele sale, exportând în principal produse primare.”

Totodată, productivitatea totală a factorilor de producție a crescut, ceea ce înseamnă că România a reușit să producă mai mult, cu mai puține resurse. Una dintre principalele tendințe observate de OECD este legată de schimbarea structurală a agriculturii.

„În special fermele mai mari au crescut, putem vedea datele din 2010 până în 2020, care arată o reducere a producției standard și a numărului exploatațiilor agricole în cazul fermierilor mici. În schimb, exploatațiile medii și mari înregistrează creșteri semnificative atât ca număr, cât și ca dimensiune.”

De aceea, România trebuie să susțină dezvoltarea și reziliența fermelor mici și medii, mai ales în contextul în care structura agriculturii românești este una duală, cu multe ferme mici și puține ferme foarte mari.

„Structura agriculturii românești este foarte polarizată. Avem un sistem dual, în care foarte multe ferme mici, de sub cinci hectare, gestionează o parte redusă a terenurilor agricole. Iar mai puțin de 1% dintre ferme, pe datele de la momentul respectiv, gestionează peste 50% din suprafața agricolă. Așadar, acest sistem dual, polarizat, reprezintă o problemă și în ceea ce privește implementarea și adoptarea politicilor publice.”

Agricultura de subzistență nu are nicio șansă să se tehnologizeze

Această structură polarizată înseamnă că nu există o singură soluție prin care să fie sprijiniți toți fermierii.

„În analiza noastră am constatat că fermele de subzistență au un nivel tehnologic redus, acces limitat la creditare, acces limitat la terenuri și nu sunt orientate către piață. Așadar, există un număr foarte mare de ferme în România care întâmpină dificultăți reale în a intra pe piața europeană sau globală, ori chiar pe piața națională. Este un aspect important asupra căruia cred că experții în agricultură și colegii din această sală pot reflecta.”

Circa 60% din fondurile PAC sunt direcționate spre plăți directe, dar Vanni atrage atenția că aceste sume ajung la un număr mic de beneficiari.

„Și, din cauza caracteristicilor structurale ale sectorului agricol românesc, fermele mici nu pot accesa aceste plăți, pentru că nu ating pragul minim. Ceea ce este în regulă, dar credem că este important ca autoritățile române să înceapă să se gândească la modul în care pot utiliza mai bine, într-un mod mai strategic, flexibilitatea pe care Comisia Europeană le-a oferit-o statelor, pentru a direcționa sprijinul mai eficient către anumite categorii de ferme.

Și să folosească întreaga flexibilitate disponibilă pentru a direcționa mai bine plățile. Numărul în creștere al fermelor medii și mari ar putea reprezenta, de exemplu, o categorie-țintă potrivită, pentru a ne asigura că aceste plăți nu ajung doar la exploatațiile foarte mari, ci și la cele mici și mijlocii.”

Datele arată că România este aproape de media UE când vine vorba despre rata generală de cheltuire a fondurilor pentru dezvoltare rurală, dar dacă ne uităm la rata medie de cheltuire a fondurilor pentru măsurile de inovare, România se află printre statele cu cele mai scăzute niveluri.

„Cred că nu am discutat suficient astăzi despre rolul important al inovării, al tehnologiei, al adoptării tehnologiilor, al educației și al competențelor fermierilor. Este un domeniu în care România ar trebui să investească puțin mai mult. Știm că sistemul AKIS, Sistemul de Cunoștințe și Inovare în Agricultură, se află într-un stadiu incipient de dezvoltare în România. Măsurile PAC legate de inovare sunt foarte complexe. Este important să se investească în capacitatea instituțională necesară absorbției acestor finanțări, pentru că nu poți absorbi fondurile dacă nu ai un sistem pregătit să le absoarbă.”

Vanni a subliniat că România are un atu când vine vorba despre numărul tinerilor fermieri, care este în creștere. Pe de altă parte, România are nevoie de eforturi mai mari de cooperare și asociere.

„Numărul fermierilor asociați este foarte redus, printre cele mai scăzute din UE. Potrivit datelor noastre, mai puțin de 1% dintre fermieri fac parte din asociații cooperatiste. Acest lucru poate reprezenta o limitare importantă în ceea ce privește creșterea valorii adăugate a produselor și, de asemenea, o provocare pentru fermele mici și mijlocii.”

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