Fragmente de dronă cu încărcătură explozivă descoperite în Tulcea. Zona va fi securizată și urmează detonare controlată

Autoritățile au intervenit duminică în județul Tulcea, după ce au fost descoperite noi fragmente de dronă între localitățile Luncavița și Văcăreni. Zona a fost izolată, iar echipe specializate au început verificările la fața locului. Pirotehnişti a SRI au confirmat prezenţa unei încărcături explozive. Încărcătura va fi detonată controlat, la faţa locului, iar ISU Tulcea va emite un mesaj RO ALERT.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat, în cursul zilei de duminică, 26 aprilie, despre faptul că între localitățile Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, a fost semnalată existența unor fragmente de dronă”, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Ulterior, verificările au confirmat un risc major. „Echipa de pirotehniști a Serviciului Român de Informații care acționează duminică […] a confirmat prezența unei încărcături explozive. Specialiștii MApN au ajuns la fața locului și evaluează riscurile”, au precizat oficialii Serviciul Român de Informații și ai MApN.

Pentru eliminarea pericolului, autoritățile au decis neutralizarea explozibilului chiar în zonă.

„Din dispoziția procurorului de caz, încărcătura va fi detonată controlat, la fața locului, într-un spațiu special amenajat”, a mai transmis Ministerul Apărării Naționale. În acest context, ISU Tulcea va emite un mesaj RO-ALERT, iar populația este sfătuită „să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale”.

Perimetrul a fost securizat de Ministerul Afacerilor Interne, iar o echipă mixtă formată din specialiști ai MApN și SRI continuă cercetările. Fragmentele vor fi ridicate pentru expertizare, iar ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Incidentul nu este singular. Fragmente de dronă au fost găsite și sâmbătă în același județ, iar în apropiere, la Galați, o dronă cu încărcătură explozivă ar fi căzut pe fondul atacurilor din Ucraina, în proximitatea graniței cu România. Aceasta din urma a fost, de asemenea, detonată.

