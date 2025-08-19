Acționari ai Fondului Proprietatea cer un raport de audit privind modul în care a fost ales viitorul administrator

Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea (FP), ce deține cumulat 6,1% din drepturile de vot ale fondului de investiții, a solicitat oficial întocmirea unui raport suplimentar de audit privind procesul de selecție în urma căruia a fost desemnat ca viitor administrator un consorțiu format din IRE AIFM HUB cu sediul în Luxemburg și Impetum Management, denumit ROCA FP, potrivit unui raport FP publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

Solicitarea vine în contextul în care, la 1 august, un grup de acționari cu o deținere de 5,27% din capitalul social al Fondului a solicitat convocarea unei ședințe generale a acționarilor (AGOA care va avea loc pe 29 septembrie) care să aibă pe ordinea de zi inclusiv anularea procesului actual de selecție a administratorului și aprobarea demarării de către Comitetul Reprezentanților a unui nou proces de selecție, cu condiția de selecție ca administratorul să aibă în administrare active cel puțin egale cu valoarea activelor FP.

Administratorul american Franklin Templeton a avut ca obiectiv maximizarea randamentelor pentru acționarii Fondului

Procesul de selecție a fost aprobat în septembrie 2023 și derulat de către Comitetul Reprezentanților, forul de conducere executivă al FP. Investitorii în Fondul Proprietatea au mai transmis în debut de iulie, după ce în luna mai Comitetul Reprezentanților a recomandat consorțiul ROCA FP ca fiind candidatul preferat pentru această funcție – ROCA FP e alcătuită din ROCA Investments și Impetum Group.

”Nu cunoaştem circumstanţele, analiza şi motivele pentru care CR a ajuns la această concluzie cu impact major, însă ne exprimăm îngrijorarea că, în lipsa unei examinări atente şi riguroase a tuturor ofertelor primite, precum şi în lipsa unei argumentaţii detaliate şi coerente prezentate acţionarilor FP, o astfel de concluzie al CR ar putea duce la o decizie greşită, cu potenţialul de a periclita valoarea investiţiei acţionarilor şi moştenirea remarcabilă a Fondului”, arăta grupul de investitori într-o scrisoare din debutul lunii iulie, în care acuza ”istoricul de performanță sub așteptări al ROCA”.

Tensiuni între grupul de acționari și Comitetul Reprezentanților

În solicitarea de convocare a acționarilor investitorii mai spun că derularea procesului de selecție în urma căruia administrator a fost ales ROCA FP a fost ”însoțit de opacitate, acționarii neavând acces la informații esențiale”

În cazul în care solicitarea grupului de investitori pentru anularea procesului de selecție va fi respinsă de AGOA, administratorul ales anterior (ROCA FP) va fi aprobat să preia în administrare activele fondului de la data de 1 aprilie 2026, cu mandat de 4 ani.

În solicitarea acționarilor se menţionează: ”În urma AGA din 25 septembrie 2023 a fost demarat un proces de selecţie pentru un nou administrator al Fondului. Derularea acestui proces a fost însoţită de opacitate, în opinia noastră, acţionarii neavând acces la informaţii esenţiale. Printre aceste informaţii se regăsesc şi cele legate de cheltuirea bugetului alocat procesului de selecţie. Acţionarii nu au nicio informaţie specifică referitoare la costul fiecărei faze a procesului de selecţie, tipul de cheltuieli în fiecare fază sau, în cazul cheltuielilor cu serviciile de consultanţă, costul livrabilelor aprobate spre plată şi măsura în care aceste livrabile sunt cele avute în vedere în contractele agreate în numele Fondului”.

”În opinia noastră, procesul de selecţie s-a derulat într-un mod netransparent, acţionarii fiind privaţi de informaţii esenţiale, inclusiv cu privire la utilizarea resurselor Fondului Proprietatea”, spun acționarii în raportul de la BVB.

”Administratorul Unic a verificat documentele înregistrate şi, pe baza structurii acţionariatului Fondului Proprietatea de la data de 1 august 2025 emisă de Depozitarul Central, confirmă că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru întocmirea raportului de audit suplimentar la solicitarea acţionarilor ce deţin cel puţin 5% din drepturile de vot ale Fondului”, se mai menționează în raportul de la BVB.

