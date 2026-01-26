Franklin Templeton mai vrea un mandat de administrator la Fondul Proprietatea. În 15 ani a returnat acționarilor FP peste 7 mld. $, cu randament cumulat de 1.340%

Acționarii Fondului Proprietatea (FP) vor avea pe masă, la adunarea generală din 26/27 februarie, opțiunea de a aproba numirea Franklin Templeton International Services ca administrator unic pentru un nou mandat de 4 ani, potrivit unui comunicat de presă al administratorului de active.

Franklin Templeton este administratorul FP de 15 ani.

În comunicat, Franklin Templeton ”își reafirmă cu tărie angajamentul pe termen lung față de Fondul Proprietatea, acționarii săi și România, confirmând disponibilitatea sa in calitate de organizație globală de management al investițiilor de a continua să acționeze ca administrator al Fondului pentru un nou mandat de patru ani, asigurând continuitatea, stabilitatea și concentrarea pe crearea de valoare pentru acționari”.

Franklin Templeton a anunțat vineri lansarea procesului de selecție pentru administrarea Fondului Proprietatea de către Comitetul Reprezentanților.

”Ca urmare a hotărârii acționarilor Fondului, adoptată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGA”) din 29 septembrie 2025, acționarii sunt invitați să voteze la următoarea AGA a Fondului, programată pentru 26/27 februarie 2026, aprobarea (a) numirii Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator unic al Fondului Proprietatea, care acționează și ca administrator de fonduri de investiții alternative al Fondului Proprietatea, pentru o durată de patru ani, începând cu 1 aprilie 2026 și până la 1 aprilie 2030, și (b) termenii comerciali, împreună cu semnarea noului Contract de Administrare între Fondul Proprietatea și Franklin Templeton International Services S.À R.L., așa cum este descris în materialele justificative disponibile pe site-ul Fondului, în secțiunea dedicată AGA”, se arată în comunicatul transmis de Franklin Templeton.

Amintim că administrarea Fondului Proprietatea a fost un subiect de dispută în rândul acționarilor FP și al conducerii. Disputa s-a încheiat cu revocarea vechiului Comitet al Reprezentanților și alegerea unor noi membri în noiembrie, după ce un grup de acționari a reușit să convingă restul acționarilor să anuleze și să reia procesul de selecție în urma căruia a fost desemnat ca administrator un consorțiu format din IRE AIFM HUB cu sediul în Luxemburg și Impetum Management, denumit ROCA FP.

În 25 noiembrie, noul Comitet al Reprezentanților a cerut Franklin Templeton să clarifice ce intenții are, adică dacă mai vrea să fie administrator și în ce condiții, în contextul în care a fost lansat oficial un proces de selecție a unui nou administrator de fond, proces care este în desfășurare. Mandatul Franklin Templeton se încheie oficial la 1 aprilie 2026, iar în debut de decembrie Franklin Templeton a transmis termenii comerciali cheie propuși în vederea evaluării și luării în considerare de către forul de conducere al FP.

Ce comisioane ar urma să încaseze Franklin Templeton

Potrivit documentelor transmise de Franklin Templeton, comisionul de bază propus pentru contractul de administrare este calculat în funcție de evaluarea bursieră a Fondului Proprietatea (ajustată cu acțiunile proprii răscumpărate și deținute), respectiv 1,65% din porţiunea de evaluare de până la 300 de milioane de dolari și 1,5% pentru porţiunea care depășește acest prag. În prezent, fondul are o evaluare de circa 507 milioane dolari (cu tot cu acțiunile proprii răscumpărate și deținute.

În plus, există un comision de distribuție de 2% aplicat la valoarea răscumpărării de acțiuni (inclusiv răscumpărări prin ofertă publică de cumpărare), dividende și restituiri de capital social.

Tabelul de mai jos prezintă principalii termeni comerciali ai Acordului de Administrare propus a fi încheiat între Fondul Proprietatea S.A. și Franklin Templeton International Services S.à r.l. pentru un mandat de patru ani, urmare a negocierilor dintre Franklin Templeton și Comitetul Reprezentanților:

Rata a comisionului de bază pe an/ Rată redusă a comisionului de bază pe an 1,65% pentru porțiunea de Noțional de până la 300 milioane USD1,50% pentru porțiunea de Noțional care depășește 300 milioane USD Baza de calcul pentru Comisionul de bază Capitalizarea de piață a Fondului ajustată cu acțiunile proprii răscumpărate și deținute Comision de distribuire pentru toate distribuțiile 2,00% aplicat la valoarea distribuțiilor Baza de calcul pentru Comisionul de distribuire Răscumpărări de acțiuni, inclusiv răscumpărări prin ofertă publică de cumpărareDividendeRestituire de capital social Durata 4 ani

”În ultimii 15 ani, sub conducerea Fondului de către Franklin Templeton, Fondul Proprietatea a jucat un rol vital în protejarea drepturilor acționarilor minoritari, militând activ pentru îmbunătățirea guvernanței corporative, a transparenței, a eficienței, a profitabilității și a responsabilității în cadrul companiilor de stat. Această abordare a contribuit la generarea de valoare atât pentru investitorii Fondului, cât și pentru ceilalți acționari ai companiilor din portofoliu. Relația noastră de lungă durată cu Fondul demonstrează prin acțiuni concrete și nu doar cuvinte, rolul nostru important drept partener de încredere pentru acționari”, arată Franklin Templeton în comunicat.

Până la 31 decembrie 2025, strategia de administrare a Franklin Templeton a generat un randament total pentru acționari de 1.340% pentru acțiunile Fondului și de 494% pentru valoarea activului net (VAN) în RON. Performanța prețului acțiunilor Fondului a depășit principalii indici globali, regionali și locali, inclusiv MSCI ACWI, S&P 500, STOXX Europe 600, MSCI Emerging Markets și indicii Bursei de Valori București în această perioadă.

Potrivit Franklin Templeton, în ultimii 15 ani Fondul Proprietatea a contribuit la atragerea a aproximativ 1,5 miliarde USD în noi investiții străine de portofoliu în România și a finalizat aproximativ 50 de tranzacții cu o valoare totală de aproximativ 4,3 miliarde USD. Acestea includ listarea Hidroelectrica, cel mai mare IPO din România, al treilea ca mărime pe o bursă de valori din Europa Centrală și cel mai mare IPO din Europa în 2023.

În același timp, peste 29,2 miliarde RON / 7,1 miliarde USD au fost returnate acționarilor Fondului prin dividende, returnări de capital și programe de răscumpărare de acțiuni.

”Privind spre un nou mandat, Franklin Templeton își menține angajamentul de a acționa în interesul tuturor acționarilor Fondului Proprietatea, de a continua administrarea disciplinată și responsabilă a portofoliului și de a urmări oportunități de creare de valoare în deplină conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil. Administratorul Fondului recomandă acționarilor să susțină un nou mandat de patru ani pentru Franklin Templeton pentru a continua să administreze Fondul Proprietatea. Acest lucru ar oferi continuitate, stabilitate și ar sprijini consolidarea in continuare a unui istoric solid în crearea de valoare pentru toți acționarii, permițând în același timp continuarea implementării unei strategii de investiții care vizează sa contribuie la dezvoltarea pieței de capital din România”, mai arată Franklin Templeton în comunicatul transmis luni.

