Europa & Lumea

Fox News: Întâlnirea Trump-Putin ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare

De Iulian Soare

8 august, 2025

O întâlnire la nivel înalt între președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare, informează Fox News. Locul de desfășurare nu a fost încă stabilit, dar Ungaria, Elveția și Emiratele Arabe Unite sunt luate în calcul, adaugă sursa citată.

Donald Trump s-a întors la Casa Albă promițând că va opri războiul din Ucraina în 24 de ore. În privat, Trump este furios că nu a reușit să facă pace după 200 de zile de la începutul celui de-al doilea mandat, potrivit unor colaboratori citați de presa americană.

Președintele SUA a ajuns treptat să recunoască că o soluție trebuie să țină cont de poziția fermă a președintelui ucrainea, Volodimit Zelenski, și a principalelor guverne europene, care insistă că nu vor recunoaște controlul Rusiei asupra niciunui teritoriu cucerit – o cerință-cheie a Kremlinului, ca parte a unui acord. Zelenski a reamintit recent că prevederile Constituției Ucrainei impun organizarea unui referendum pentru orice concesii teritoriale.


Într-un memorandum prezentat ucrainienilor de Rusia în iunie, Moscova a prezentat cererile sale maximaliste pentru o „soluționare definitivă” a conflictului. Acestea includ recunoașterea suveranității Rusiei asupra regiunilor ucrainene Crimeea, Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson, precum și acceptarea de către Ucraina a demilitarizării, neutralității, neimplicării militare străine și organizării de noi alegeri.

Președintele Rusiei, discuții cu omologul său chinez

Președintele chinez, Xi Jinping, a avut vineri o conversație telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin, discuție în cadrul căreia au abordat situația din Ucraina și au reafirmat natura strategică a relațiilor lor bilaterale, potrivit anunțurilor presei de stat chineze și ruse.

Președintele Vladimir Putin, care, potrivit agenției de presă chineze Xinhua, a solicitat apelul, i-a explicat omologului său chinez poziția Rusiei cu privire la conflictul din Ucraina, l-a informat asupra „situației contactelor și comunicărilor recente” între SUA și Rusia și a apreciat pozitiv rolul Chinei în căutarea unei soluții politice.

La rândul său, președintele Xi Jinping a reafirmat poziția Chinei de promovare a dialogului și de a se ajunge la un armistițiu. „Problemele complexe nu au soluții simple”, a remarcat liderul chinez, care a îndemnat toate părțile să mențină deschise canalele de comunicare și să continue negocierile.

(Citește și: Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin „foarte curând” – i-a informat de plan pe principalii lideri occidentali. Kremlinul a confirmat întrevederea”)

***


