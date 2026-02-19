Dosarul Epstein / Fostul prinț Andrew, arestat sub suspiciunea că i-ar fi trimis informații economice sensibile miliardarului acuzat de pedofilie

Andrew Mountbatten, fostul prinț de Windsor, a fost arestat joi sub suspiciunea de abatere gravă în exercițiul funcției, în perioada în care a reprezentant Marea Britanie în străinătate în calitate de emisar comercial, poziție deținută de acesta între 2001 și 2011).

Acuzațiile au legătură cu documentele făcute publice recent în cazul Jeffrey Epstein.

Fotografii cu mașini de poliție neinscripționate și ofițeri în civil la Wood Farm, pe domeniul Sandringham, realizate imediat după ora 8:00 dimineața, au fost publicate joi, relatează The Guardian.

Într-o declarație a poliției din Thames Valley se precizează: „Am arestat astăzi (19/02) un bărbat în vârstă de peste 60 de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abatere gravă în exercițiul funcțiunii, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul rămâne în custodia poliției în acest moment.”

Poliția a evaluat acuzațiile conform cărora Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior sub numele de Prințul Andrew, i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein informații sensibile deținute în calitate de emisar comercial.

Oliver Wright, asistentul șefului poliției, a declarat: „În urma unei evaluări amănunțite, am deschis acum o investigație cu privire la această acuzație de abatere gravă în exercițiul funcțiunii. Este important să protejăm integritatea și obiectivitatea investigației noastre pe măsură ce lucrăm cu partenerii noștri pentru a cerceta această presupusă infracțiune. Înțelegem interesul public semnificativ în acest caz și vom oferi actualizări la momentul oportun.”

Documentele publicate recent, cunoscute sub numele de Epstein Files, arată, printre altele, că Andrew, în calitate de secretar pentru afaceri la acea vreme i-ar fi transmis miliardarului condamnat pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor mai multe informații sensibile.

Fișierele publicate de DOJ conțin jurnale de zbor, corespondență electronică și mărturii care plasează mai mulți oficiali europeni și figuri regale în cercul de influență al finanțistului.

În cazul lui Andrew Mountbatten, Poliția din Thames Valley revizuiește acum probele ce sugerează că o minoră a fost traficată special în Regatul Unit de către Epstein pentru o întâlnire cu Andrew.

