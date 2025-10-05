Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost reținut în Grecia – Precizările Ministerului Justiției

Ministerul Justiției (MJ) a anunțat că în Grecia sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în proximitatea aeroportului din Salonic, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MJ transmis sâmbătă, Tribunalul București a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele cetățeanului român Sorin Mircea Oprescu, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

„La data emiterii mandatului față de cel în cauză s-a dispus urmărirea la nivel național și internațional, ulterior, la data de 17 mai 2022, persoana menționată fiind arestată pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autoritățile elene. În luna mai 2025, Biroului SIRENE a solicitat Tribunalului București să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condițiilor de detenție. Tribunalul București a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menținerea arestării. În urma colaborării între autoritățile române și omologii eleni, numitul Sorin Mircea Oprescu a fost reținut, sâmbătă, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia”, se precizează în comunicat.

Sorin Oprescu a fost reținut în apropiere de Salonic

Potrivit unui comunicat, în urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Capitalei – Serviciul Investigații Criminale Central, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Grecia, în cursul zilei de sâmbătă a fost localizat și reținut un bărbat în vârstă de 73 de ani, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia.

„Pe numele acestuia a fost emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, la data de 13 mai 2022, de către Tribunalul București. Persoana în cauză a fost condamnată la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor. La momentul emiterii mandatului, față de bărbat a fost dispusă urmărirea la nivel național și internațional”, se precizează în comunicat.

Poliția Capitalei reamintește că, la data emiterii mandatului, față de cel în cauză a fost dispusă urmărirea națională și internațională, bărbatul fiind arestat în Grecia la data de 17 mai 2022, însă, la acel moment, autoritățile elene au refuzat predarea acestuia în România.

„Ulterior, au fost reluate procedurile legale în vederea aducerii în țară a persoanei condamnate, pentru executarea pedepsei privative de libertate. Astfel, în cadrul activităților de localizare, polițiștii Serviciului Investigații Criminale Central – DGPMB au desfășurat activități investigativ-operative complexe, în colaborare cu Biroul Sirene România. Sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a fost organizată o acțiune comună, în colaborare cu omologii eleni, pentru depistarea bărbatului”, arată sursa citată.

