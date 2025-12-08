cursdeguvernare

luni

8 decembrie, 2025

Stiri

Fostul premier Marcel Ciolacu este noul președinte al Consiliului Județean Buzău

De Vladimir Ionescu

8 decembrie, 2025

Fostul premier Marcel Ciolacu (PSD) s-a clasat pe locul întâi la alegerile locale parțiale pentru desemnarea președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, obținând 51,97% din voturile alegătorilor.

Acesta a fost urmat de candidatul AUR, Ștefăniță Alin Avrămescu, care a obținut 27,03%, potrivit rezultatelor provizorii finale.

Conform datelor furnizate de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană (BECJ) nr. 10 Buzău, pe poziția a treia s-a clasat Mihai-Răzvan Moraru, candidatul susținut de Alianța PNL–USR, cu 11,06% din voturi. Următorul a fost candidatul independent Silviu Iordache, care a obținut 5,26%. Dogaru Aurel, candidatul Partidului S.O.S. România, s-a clasat pe locul al cincilea, cu 1,31% din voturi.


Fostul premier Marcel Ciolacu a fost votat de 44.767 de alegători, în timp ce Ștefăniță Alin Avrămescu a obținut 23.288 de voturi.

Prezența la alegerile locale parțiale de vineri din județul Buzău a fost de 24,18%, numărul total al votanților fiind de 87.638 de persoane.

(Citește și: ”Ciprian Ciucu câștigă Primăria Capitalei”)

***


  1. Nici reprezentativ nici concludent pentru Buzau.
    Din cca 400.000 cu drept de vot au merrs la vot 24%!
    🙃
    Ciolacu acum are timp pâna in 2028 sa-si gaseasca diploma de bac si chitanta de la Nordis!😮

    Răspunde

