Fostul guvernator al băncii centrale din epoca Viktor Orban a fost reținut de autoritățile din Ungaria

Gyorgy Matolcsy, fostul guvernator al băncii centrale din Ungaria, a fost reținut miercuri de autorități în cadrul unei anchete de corupție care vizează mai mulți apropiați ai fostului premier Viktor Orban, potrivit Financial Times.

Ancheta vizează o rețea de fundații și companii înființate de banca centrală în timpul mandatului lui Matolcsy, care ar fi generat pierderi financiare semnificative. Autoritățile investighează modul în care peste 266 mld. forinți, adică 726 mil. euro, din fondurile băncii centrale au fost transferate prin intermediul acestei rețele.

Investigația a început după ce un raport al Curţii de Conturi a tras un semnal de alarmă cu privire la investiţiile realizate de o fundaţie înfiinţată de Banca Naţională a Ungariei (MNB) şi de Optima Investment Ltd, care administra activele fundaţiei, conform Reuters.

Gyorgy Matolcsy a declarat în trecut că banca centrală nu avea mandat pentru a se implica în operațiunile fundațiilor, întrucât acestea funcționau independent.

Ancheta în care fostul guvernator al băncii centrale are calitatea de suspect vine în contextul în care Viktor Orban a pierdut puterea în Ungaria după 16 ani, iar Peter Magyar, noul premier, a anunțat că activitatea băncii centrale de până atunci trebuie anchetate. Partidul său a înființat în acest scop și o comisie parlamentară dedicată.

Matolcsy a fost guvernator al băncii centrale din Ungaria în perioada 2013-2025, după ce a condus anterior Ministerul Economiei din guvernul Orban. El este considerat arhitectul-șef al modelului economic implementat de Viktor Orban, bazat pe intervenția statului, taxare ridicată pentru companii străine și consolidarea unei elite de oameni de afaceri loiali guvernării.

Până acum, alți doi foști miniștri din cabinetul Orban au fost arestați, în timp ce fostul șef pe antiterorism se confruntă cu o serie de acuzații. Matolcsy se afla în continuare în custodia autorităților miercuri, în așteptarea unei decizii cu privire la arestarea sa. Autoritățile din Ungaria au emis un mandat de arestare și pe numele fiului său, Adam Matolcsy.

În luna mai, procurorii şi poliţia maghiară au pus sub sechestru fonduri şi titluri de valoare de aproximativ 92 mld. forinţi (251 mil. euro), în cadrul unei anchete privind spălarea banilor, care vizează fundaţiile înfiinţate de banca centrală cu ani în urmă.

Procurorii au afirmat că, în 2014, sub conducerea lui Matolcsy, Banca Naţională a Ungariei a înfiinţat Fundaţiile Pallas Athene şi le-a acordat fonduri publice provenite din câştigurile obținute de banca centrală din diferențele de curs.

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