Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în poză alături de trioul dictatorilor Xi-Putin-Kim, la parada militară de la Beijing. Reacția MAE

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar alături de președintele chinez Xi Jinping, omologul său rus, Vladimir Putin, și de liderul de la Phenian, Kim Jong-un, într-o fotografie făcută la Beijing, unde miercuri a avut loc o mare paradă militară.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine (miercuri, n.r.) va avea loc o mare paradă militară și o recepție oferită de liderii chinezi”, a scris Adrian Năstase, pe blogul său.

„Astăzi, am fost invitat la sediul departamentului internațional al CC, al PCC, unde am avut o lungă discuție cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internațională, inclusiv despre războiul din Ucraina și despre relația dintre China, Rusia și India”, a adăugat fostul premier, în postarea publicată marți.

Celălalt fost premier PSD, Viorica Dăncilă, nu postase încă nimic, miercuri dimineață, despre participarea la parada de la Beijing.

Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un au parricipat la paradă militară la Beijing, aceasta fiind prima apariție publică a celor doi lideri alături de președintele Xi Jinping, într-o demonstrație de sfidare colectivă a presiunilor occidentale.

Parada militară, care a avut loc în Piața Tiananmen, este parte a ceremoniilor prin care China a marcat a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, după capitularea oficială a Japoniei.

MAE: „Au mers acolo ca persoane private”

Ministerul Afacerilor Externe precizează, într-o reacție transmisă presei, că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”. „Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română. Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi dar probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României”, se mai spune în comunicatul MAE.

„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, mai transmite MAE.

